Véradás

1 órája

A következő napokban is lesz lehetőségünk véradással segíteni Hajdú-Biharban, mutatjuk a helyszíneket

Több településen is várják a véradókat Hajdú-Biharban.

Haon.hu

A nyár közepén is rendkívül fontos, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő vérkészlet, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban. Akár Debrecenben, akár kisebb településeken, minden csepp vér számít. 

A jövő hét folyamán több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban
Forrás:  MW-archív

Az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a segíteni szándékozókat a következő napokban:

Véradási helyszínek és időpontok

Augusztus 11. – hétfő

Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08:00–15:30

Téglás, Téglás Városi Bowling Pálya (Úttörő utca 13.) – 13:00–17:00

Augusztus 12. – kedd

Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08.00–15.30

Berettyóújfalu, Berettyóújfalu Művelődési Ház (Bajcsy Zsilinszky utca 27.) – 09.00–12.30

Nádudvar, Nádudvar Művelődési Ház (Ady tér 10.) – 14.00–17.00

Augusztus 13. – szerda

Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 10.00–17.30

Augusztus 14. – csütörtök

Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08.00–15.30

Nyíracsád, Nyíracsád Művelődési Ház (Kassai u. 6.) – 14.00–16.30

Augusztus 15. – péntek

Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08.00–17.30

Hajdúnánás, Hajdúnánás Közös Önkormányzat (Köztársaság tér 1) – 13.00–18.00

Ne felejtsék el magukkal vinni a személyi igazolványt, TAJ- és lakcímkártyát!
A véradás gyors, biztonságos és nemes cselekedet – Ön is hozzájárulhat mások gyógyulásához vagy életének megmentéséhez!

