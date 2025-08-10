A következő napokban is lesz lehetőségünk véradással segíteni Hajdú-Biharban, mutatjuk a helyszíneket

A nyár közepén is rendkívül fontos, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő vérkészlet, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban. Akár Debrecenben, akár kisebb településeken, minden csepp vér számít.

A jövő hét folyamán több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban

Forrás: MW-archív

Az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a segíteni szándékozókat a következő napokban:

Véradási helyszínek és időpontok Augusztus 11. – hétfő Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08:00–15:30 Téglás, Téglás Városi Bowling Pálya (Úttörő utca 13.) – 13:00–17:00 Augusztus 12. – kedd Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08.00–15.30 Berettyóújfalu, Berettyóújfalu Művelődési Ház (Bajcsy Zsilinszky utca 27.) – 09.00–12.30 Nádudvar, Nádudvar Művelődési Ház (Ady tér 10.) – 14.00–17.00 Augusztus 13. – szerda Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 10.00–17.30 Augusztus 14. – csütörtök Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08.00–15.30 Nyíracsád, Nyíracsád Művelődési Ház (Kassai u. 6.) – 14.00–16.30 Augusztus 15. – péntek Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08.00–17.30 Hajdúnánás, Hajdúnánás Közös Önkormányzat (Köztársaság tér 1) – 13.00–18.00

Ne felejtsék el magukkal vinni a személyi igazolványt, TAJ- és lakcímkártyát!

A véradás gyors, biztonságos és nemes cselekedet – Ön is hozzájárulhat mások gyógyulásához vagy életének megmentéséhez!

