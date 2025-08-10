1 órája
A következő napokban is lesz lehetőségünk véradással segíteni Hajdú-Biharban, mutatjuk a helyszíneket
Több településen is várják a véradókat Hajdú-Biharban.
A nyár közepén is rendkívül fontos, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő vérkészlet, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban. Akár Debrecenben, akár kisebb településeken, minden csepp vér számít.
Az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a segíteni szándékozókat a következő napokban:
Véradási helyszínek és időpontok
Augusztus 11. – hétfő
Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08:00–15:30
Téglás, Téglás Városi Bowling Pálya (Úttörő utca 13.) – 13:00–17:00
Augusztus 12. – kedd
Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08.00–15.30
Berettyóújfalu, Berettyóújfalu Művelődési Ház (Bajcsy Zsilinszky utca 27.) – 09.00–12.30
Nádudvar, Nádudvar Művelődési Ház (Ady tér 10.) – 14.00–17.00
Augusztus 13. – szerda
Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 10.00–17.30
Augusztus 14. – csütörtök
Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08.00–15.30
Nyíracsád, Nyíracsád Művelődési Ház (Kassai u. 6.) – 14.00–16.30
Augusztus 15. – péntek
Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.) – 08.00–17.30
Hajdúnánás, Hajdúnánás Közös Önkormányzat (Köztársaság tér 1) – 13.00–18.00
Ne felejtsék el magukkal vinni a személyi igazolványt, TAJ- és lakcímkártyát!
A véradás gyors, biztonságos és nemes cselekedet – Ön is hozzájárulhat mások gyógyulásához vagy életének megmentéséhez!
