Településfejlesztés

3 órája

Váratlant húzott a hajdú-bihari falu, hogy magához csalogassa a turistákat

Címkék#Álmosd#horgásztó#múzeum#élmény

A víztározóból lett horgásztó és az éjszakai tárlatvezetés új fejezetet nyit a falu életében. Álmosd számít a turistaforgalomra.

BDR Média

Álmosdot eddig is a nyugalom szigeteként ismerték a bihari tájban: egy falu, ahol a békesség és a hagyomány még kéz a kézben jár. Most azonban új fejezetet ír a település, méghozzá nem is akármilyet: a turizmusban szeretné megvetni lábát – vagy inkább a horgonyt. A Kokad és Álmosd között fekvő víztározó immár hivatalosan is horgásztóként funkcionál, s ez egyedülálló lehetőséget kínál a térségben.

Álmosd
Az álmosdi Bocskai-emlékművet sokan ismerik, de a falu ennél jóval többet kínál
Fotó: Napló-archív

Szokatlan, hogy egy önkormányzat ilyenbe belefog. De mi belevágtunk, mert hiszünk abban, hogy van kereslet a természetközeli kikapcsolódásra

 – mondja Baranya Zsolt János polgármester a Cívishír kérdésére. 

A 70 hektáros területből 4-5 hektár horgászható, a többit nádas borítja. A part menti részt már korábban kikotorták, így 2-3 méteres vízmélységgel várja majd a pecásokat. A tó a magyar állam tulajdonában van, de Álmosd 2039 végéig kapta meg kezelésre. A horgászat napokon belül elkezdődhet, jelenleg a tóhasználati terv jóváhagyására várnak.

A hal mellé élmény is jár Álmosdon

Az önkormányzat halakat telepített, őrzést biztosít, és gondoskodik arról is, hogy a környezet továbbra is rendezett maradjon. Egy államilag elismert halőr is ügyel majd a rendre, de a helyi horgászok is segítenek a felügyeletben és a takarításban. A tó melletti útvonal még fejlesztés alatt áll, jelenleg az állóvizet csak Kokad felől lehet megközelíteni, de már dolgoznak rajta, hogy Álmosd felől is elérhető legyen. – Nem lesz soha kész – fogalmazott határozottan a polgármester. – Mindig lesz mit csinálni a tó körül. De ez így van rendjén.

A természetvédelmi érték is számottevő: madarak sokasága él a környéken, tavaly még hattyút is láttak. Nem elhanyagolható, hogy a térségben nincs komoly konkurencia a horgászturizmusban, így Álmosd egy igazi űrt tölthet be.

Múlt és jelen randevúja

Ám nem csak a tó körül forrnak az események. Álmosd a Múzeumok éjszakájára ugyan nem regisztrált hivatalosan, azt mégis megrendezték – sajátos módon. A helytörténeti múzeum kapuja este nyílt ki, zseblámpák fénye világította meg a múlt relikviáit. Közel negyvenen vettek részt, ami a falu lakosságához képest komoly érdeklődést jelent.

– Éjszaka a múzeumban volt a rendezvény neve, ahol muzeológusunk különleges, zseblámpás tárlatvezetést tartott – meséli a polgármester. – Szeretnénk ezt a jövőben más múzeumainkra is kiterjeszteni.

20250122-Kölcsey-koszoruzas-Almosd-KA_4
A Kölcsey-ház felújítása hamarosan befejeződik
Fotó: Napló-archív

A Kölcsey-ház felújítása is a végéhez közeledik, amelynek ünnepélyes átadása augusztus 16-án, a falunapon várható. Az eseményre Hankó Balázs kulturális miniszter is jelezte részvételét, s ez újabb lendületet adhat Álmosd kulturális és turisztikai életének.

Tópart, tárlat, turbó

Nemrég a Bocskai csata emlékhelyénél egy debreceni üzletember Mitsubishi-találkozót szervezett, ahová mintegy 30 autó érkezett. A japán autók tulajdonosai a helyszínt annyira megszerették, hogy szívesen csatlakoznának az augusztus 16-ai falunaphoz is. Ez is azt mutatja: Álmosd már nemcsak pihenőhely, hanem élmények is gyűjthetők itt.

Álmosd tehát új arcát mutatja: a nyugalom továbbra is jelen van, de a csendet most élmények töltik meg. A víztározóból lett horgásztó, a különleges múzeumi rendezvények, az autós találkozók, a kulturális megújulás mind-mind azt üzenik: a település nemcsak múltat őriz, hanem jövőt is épít. Méghozzá olyat, ahol a vendégek nemcsak megállnak – hanem vissza is térnek.

