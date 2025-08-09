1 órája
Ingyenes koncertek: a Debreceni Virágkarneválon fellép Rúzsa Magdi és a Halott Pénz is
A látványos felvonulás mellett a sztárfellépőkről is az ikonikus rendezvény. A debreceni virágkarneválon fellép Rúzsa Magdi, a Halott Pénz és Pély Barna is.
A Debreceni Virágkarneválon fellépő sztárok 2025-ben is igazi zenei élménydömpinget kínálnak a látogatóknak. Egy igazi különlegesség is készül, amilyen még nem volt korábban! A többnapos rendezvénysorozat keretében minden este ingyenes nagykoncertekkel várják az érdeklődőket, ahol ismert hazai előadók lépnek színpadra.
A Virágkarnevál augusztus 15 és 20 között várja az érdeklődőket, hat napon át változatos programokkal, virágkocsi-felvonulással, klasszikus zenei estékkel, táncműsorokkal, gasztronómiai élményekkel és nagykoncertekkel színesítik a kínálatot – cikkünkben ez utóbbiakat szedtük össze.
A Virágkarneválon fellépők
A Kossuth Téren minden este nagykoncertek lesznek, melyek ingyenesen látogathatók.
- Augusztus 15. – Kodály Filharmonikusok – Klasszikusok Éjszakája 21 órától
A debreceni szimfonikus zenekar méltán híres hazai és nemzetközi koncertjeiről. A karneváli hét első estéjén különleges komolyzenei élmény várja a közönséget. (Ez az egy koncert jeggyel, ülőhelyről, vagy kordonon kívülről, ingyenesen hallgatható.)
- Augusztus 16. – Debreceni Népi Együttes 20 órától
Az ország egyik legrégebbi és legsikeresebb néptáncegyüttese ünnepli fennállásának 75. évfordulóját egy látványos, autentikus népzenei és néptáncműsorral.
- Augusztus 17. – Elvis Show 21 órától
A Debrecen Big Band és a Valcer Táncstúdió közös produkciója Elvis Presley előtt tiszteleg – különleges zenei és táncos élményre számíthat a közönség.
- Augusztus 18. – Abrakazabra 18-tól és Pély Barna 21 órától
A karnevál ezen estéjén két koncert is szórakoztatja a közönséget. Az Abrakazabra slágereivel indítja az estét, majd Pély Barna 50. születésnapi jubileumi koncertje következik.
- Augusztus 19. – Rúzsa Magdi 21 órától
Az énekesnő különleges hangjával és érzelemdús koncertjeivel mindig nagy élményt nyújt, ezúttal is telt házra lehet számítani.
- Augusztus 20. – Halott Pénz 22 órától
A karnevál zárónapján az ország egyik legnépszerűbb zenekara nagyszabású élő show-val koronázza meg a rendezvénysorozatot a Kossuth téren.
További események és programok
- A látványos virágkocsik augusztus 20-án reggel 7:30-kor indulnak a Rózsa utcából, és mintegy 11:30-ra érkeznek az Egyetem térre. Hazai és nemzetközi tánccsoportok kíséretében vonulnak, nagy hagyomány a megszámlálhatatlan virágkompozíció.
- Augusztus 15. és 19. között bárki részt vehet a virágkocsik közösségi díszítésében a Dósa nádor téren. Szalmavirágokat és élővirágokat egyaránt lehet használni, ez az idei egyik különlegesség.
- A Galiba Gyermekfesztivál a Régi Városháza udvarán kínál családi programokat, miközben a Galiba-felvonulásban óvodások, iskolások, civil szervezetek és cégek is részt vesznek.
- Augusztus 17-én este 19:30-tól 21:00-ig több ezer kerékpáros vesz részt a villogó lámpás, jellegzetes karneváli biciklis felvonuláson.
- A Kossuth téren és más köztereken hazai és külföldi együttesek táncbemutatói várhatóak – látványos események városszerte.
- Kiemelt kulturális események, kiállítások a Kölcsey Központban, amelyek virág- és természet tematikára épülnek.
- Látványos fényinstallációk és virágos művészeti installációk jelennek meg több helyszínen Debrecenben az esemény ideje alatt.
- Augusztus 20-án 13:00–18:30 között közelebbről is megcsodálhatóak a felvonulás virágkocsijai és veterán autók a Nagyerdei Stadion északi rendezvénytérén. Táncbemutatók és folklór előadók szórakoztatják a kilátogatókat.
- Augusztus 20-án estétől hajnali óráig tartó fesztiválhangulat a Nagyerdei Stadion területén: tánc, zene, fények és közösségi élmény.
A virágkarneválon a legtöbb program ingyenes; a részletekről tájékozódni lehet Debreceni Virágkarnevál hivatalos honlapján.
