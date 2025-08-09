Ingyenes koncertek: a Debreceni Virágkarneválon fellép Rúzsa Magdi és a Halott Pénz is

A Debreceni Virágkarneválon fellépő sztárok 2025-ben is igazi zenei élménydömpinget kínálnak a látogatóknak. Egy igazi különlegesség is készül, amilyen még nem volt korábban! A többnapos rendezvénysorozat keretében minden este ingyenes nagykoncertekkel várják az érdeklődőket, ahol ismert hazai előadók lépnek színpadra.

Az idei Debreceni Virágkarneválon fellép többek közt a Halott Pénz is

Fotó: MW-archív

A Virágkarnevál augusztus 15 és 20 között várja az érdeklődőket, hat napon át változatos programokkal, virágkocsi-felvonulással, klasszikus zenei estékkel, táncműsorokkal, gasztronómiai élményekkel és nagykoncertekkel színesítik a kínálatot – cikkünkben ez utóbbiakat szedtük össze.

A Virágkarneválon fellépők

A Kossuth Téren minden este nagykoncertek lesznek, melyek ingyenesen látogathatók.

Augusztus 15. – Kodály Filharmonikusok – Klasszikusok Éjszakája 21 órától

A debreceni szimfonikus zenekar méltán híres hazai és nemzetközi koncertjeiről. A karneváli hét első estéjén különleges komolyzenei élmény várja a közönséget. (Ez az egy koncert jeggyel, ülőhelyről, vagy kordonon kívülről, ingyenesen hallgatható.)

Augusztus 16. – Debreceni Népi Együttes 20 órától

Az ország egyik legrégebbi és legsikeresebb néptáncegyüttese ünnepli fennállásának 75. évfordulóját egy látványos, autentikus népzenei és néptáncműsorral.

Augusztus 17. – Elvis Show 21 órától

A Debrecen Big Band és a Valcer Táncstúdió közös produkciója Elvis Presley előtt tiszteleg – különleges zenei és táncos élményre számíthat a közönség.

Augusztus 18. – Abrakazabra 18-tól és Pély Barna 21 órától

A karnevál ezen estéjén két koncert is szórakoztatja a közönséget. Az Abrakazabra slágereivel indítja az estét, majd Pély Barna 50. születésnapi jubileumi koncertje következik.

Augusztus 19. – Rúzsa Magdi 21 órától

Az énekesnő különleges hangjával és érzelemdús koncertjeivel mindig nagy élményt nyújt, ezúttal is telt házra lehet számítani.

Augusztus 20. – Halott Pénz 22 órától

A karnevál zárónapján az ország egyik legnépszerűbb zenekara nagyszabású élő show-val koronázza meg a rendezvénysorozatot a Kossuth téren.

2025-ben is megrendezésre kerül a debreceni virágkarnevál.

Fotó: Hajdú-Bihari Napló - illusztráció

További események és programok

A látványos virágkocsik augusztus 20-án reggel 7:30-kor indulnak a Rózsa utcából, és mintegy 11:30-ra érkeznek az Egyetem térre. Hazai és nemzetközi tánccsoportok kíséretében vonulnak, nagy hagyomány a megszámlálhatatlan virágkompozíció.

Augusztus 15. és 19. között bárki részt vehet a virágkocsik közösségi díszítésében a Dósa nádor téren. Szalmavirágokat és élővirágokat egyaránt lehet használni, ez az idei egyik különlegesség.

A Galiba Gyermekfesztivál a Régi Városháza udvarán kínál családi programokat, miközben a Galiba-felvonulásban óvodások, iskolások, civil szervezetek és cégek is részt vesznek.

Augusztus 17-én este 19:30-tól 21:00-ig több ezer kerékpáros vesz részt a villogó lámpás, jellegzetes karneváli biciklis felvonuláson.

A Kossuth téren és más köztereken hazai és külföldi együttesek táncbemutatói várhatóak – látványos események városszerte.

Kiemelt kulturális események, kiállítások a Kölcsey Központban, amelyek virág- és természet tematikára épülnek.

Látványos fényinstallációk és virágos művészeti installációk jelennek meg több helyszínen Debrecenben az esemény ideje alatt.

Augusztus 20-án 13:00–18:30 között közelebbről is megcsodálhatóak a felvonulás virágkocsijai és veterán autók a Nagyerdei Stadion északi rendezvénytérén. Táncbemutatók és folklór előadók szórakoztatják a kilátogatókat.

Augusztus 20-án estétől hajnali óráig tartó fesztiválhangulat a Nagyerdei Stadion területén: tánc, zene, fények és közösségi élmény.

A virágkarneválon a legtöbb program ingyenes; a részletekről tájékozódni lehet Debreceni Virágkarnevál hivatalos honlapján.

