Soha nem látott kihívások előtt áll a mezőgazdaság, a kiutat Hajdú-Biharban mutatják meg

– A Kelet-magyarországi Agrárfórum, a Hajdúsági Expo, a Traktorhúzó Verseny nemcsak a hajdúságról szól, hanem a magyar mezőgazdaságról és a gazdák által képviselt értékekről is – jelentette ki Ficsor László, a Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület elnöke köszöntőjében augusztus 8-án, a Hajdúsági Expo megnyitóján. A mezőgazdasági kiállítás és vásár hagyományosan egybecseng a Nemzetközi Traktorhúzó Versennyel és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnoksággal; a két komplex rendezvénynek a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ad otthont.

A Traktorhúzó Verseny és a Hajdúsági Expo is megkezdődött

Fotó: Czinege Melinda

Emlékezetesnek ígérkezik a Traktorhúzó Verseny

Ficsor László emlékeztetett rá, ezelőtt 25 évvel valami elkezdődött Hajdúböszörményben; az eseménysor számos nevet viselt az évek során, úgymint a Gazdanapok, a Kikelet vására, de mindig is a technikumhoz köthető volt és a mezőgazdaságról szólt. Ezeket egy csokorba kötve alakult meg a Hajdúsági Expo, amely kiállítást, traktorpulling versenyt és egy olyan agrárfóumot is magába foglal, ahol a legfontosabb mezőgazdasági szakmai kérdések állnak a fókuszban. Az elnök elmondta, csaknem kétszáz előadó és gazdálkodó regisztrált a rendezvényre az ország minden tájáról, valamint több tucatnyi kiállító vesz részt az eseményen.

Hozzátette, a Traktorhúzó Versenyre megérkezett az olasz súlypad, már készítik elő a pályát, ahol 9 versenygép áll csatarendbe a hétvégén, valamint 37 amatőr traktorhúzó nevezett a bajnokságra.

Ficsor László a rendezvény múltjáról is beszélt

Fotó: Czinege Melinda

Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója elmondta, a szakképzési központ komoly szerepet tölt be a mezőgazdaságban, hiszen négy vármegyében, 10 szakképző intézményben, 629 alkalmazottal képzik ki a jövőt biztosító szakembereket. Hozzátette, a centrum 2500 tanulója nappali képzésben vesz részt, emellett átlagosan ezer fővel zajlik a felnőttképzés is, ahol több mint harmincféle szakképesítést ajánlanak a tanulók számára.

Lévai Imre a szakképzésről ejtett szót

Fotó: Czinege Melinda

Fábián Brigitta, az Északi Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont ügyvezetője elmondta, a képzőközpont lényege, hogy a szakképzésben tanuló diákok valós munkakörülmények között szerezzenek naprakész tapasztalatot. Mint fogalmazott, a gyakorlatorientált képzés fontos eleme a szakképzési munkaszerződés, melyet a tanulók a képzőhelyükkel kötnek meg, így valódi munkaviszony alakul ki, ahol valódi munkabérért cserébe sajátíthatják el az ismereteket.