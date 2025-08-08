2 órája
Soha nem látott kihívások előtt áll a mezőgazdaság, a kiutat Hajdú-Biharban mutatják meg
A Hajdúsági Expón az is kiderült, hogy a Debreceni Egyetem egy robotikára épülő mezőgazdasági fejlesztéssel készül. A szakmai fórummal párhuzamosan elindult a Traktorhúzó Verseny.
– A Kelet-magyarországi Agrárfórum, a Hajdúsági Expo, a Traktorhúzó Verseny nemcsak a hajdúságról szól, hanem a magyar mezőgazdaságról és a gazdák által képviselt értékekről is – jelentette ki Ficsor László, a Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület elnöke köszöntőjében augusztus 8-án, a Hajdúsági Expo megnyitóján. A mezőgazdasági kiállítás és vásár hagyományosan egybecseng a Nemzetközi Traktorhúzó Versennyel és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnoksággal; a két komplex rendezvénynek a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ad otthont.
Emlékezetesnek ígérkezik a Traktorhúzó Verseny
Ficsor László emlékeztetett rá, ezelőtt 25 évvel valami elkezdődött Hajdúböszörményben; az eseménysor számos nevet viselt az évek során, úgymint a Gazdanapok, a Kikelet vására, de mindig is a technikumhoz köthető volt és a mezőgazdaságról szólt. Ezeket egy csokorba kötve alakult meg a Hajdúsági Expo, amely kiállítást, traktorpulling versenyt és egy olyan agrárfóumot is magába foglal, ahol a legfontosabb mezőgazdasági szakmai kérdések állnak a fókuszban. Az elnök elmondta, csaknem kétszáz előadó és gazdálkodó regisztrált a rendezvényre az ország minden tájáról, valamint több tucatnyi kiállító vesz részt az eseményen.
Hozzátette, a Traktorhúzó Versenyre megérkezett az olasz súlypad, már készítik elő a pályát, ahol 9 versenygép áll csatarendbe a hétvégén, valamint 37 amatőr traktorhúzó nevezett a bajnokságra.
Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója elmondta, a szakképzési központ komoly szerepet tölt be a mezőgazdaságban, hiszen négy vármegyében, 10 szakképző intézményben, 629 alkalmazottal képzik ki a jövőt biztosító szakembereket. Hozzátette, a centrum 2500 tanulója nappali képzésben vesz részt, emellett átlagosan ezer fővel zajlik a felnőttképzés is, ahol több mint harmincféle szakképesítést ajánlanak a tanulók számára.
Fábián Brigitta, az Északi Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont ügyvezetője elmondta, a képzőközpont lényege, hogy a szakképzésben tanuló diákok valós munkakörülmények között szerezzenek naprakész tapasztalatot. Mint fogalmazott, a gyakorlatorientált képzés fontos eleme a szakképzési munkaszerződés, melyet a tanulók a képzőhelyükkel kötnek meg, így valódi munkaviszony alakul ki, ahol valódi munkabérért cserébe sajátíthatják el az ismereteket.
Bereczki Károly, a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum igazgatója felelevenítette, az iskolát 87 évvel ezelőtt azzal a céllal alapították, hogy a térség mezőgazdaságának gépesítéséhez szakembereket képezzenek, az intézmény fő profilja azóta is a mezőgazdasági gépész képzés. Beszélt a technológia töretlen fejlődéséről, amely a Traktorhúzó Versenyen csúcsosodik ki, hiszen a bemutatott gépek gyakran túlmutatnak a mezőgazdaságon.
Kihívások előtt áll a mezőgazdaság
Jakab István, a MAGOSZ elnöke, a Magyar Országgyűlés alelnöke, egyúttal Hajdúböszörmény díszpolgára az agrárfórumon előadásában arra tért ki, hogy fel kell készülni az elkövetkező időszak kihívásaira. Úgy véli, a hármas csapásra – a klímaváltozásra, a háborúra és a brüsszeli intézkedésekre – adott válasz kiemelten fontos a térség szempontjából.
Az Alföld sokat szenvedett az éghajlatváltozás miatt, ezért külön kerekasztal foglalkozik a fórumon a vízgazdálkodással. Arra törekszünk, hogy olyan párbeszéd, tudás és információátadás, gazdasági együttműködés valósuljon meg az európai gazdák között, ami a nehézségeken is átsegít minket
– világított rá Jakab István. Az elnök hozzátette, jelenleg a valaha volt legnagyobb kihívás előtt állunk, azonban hisz abban, hogy birtokunkban van a kellő tudás és képesség, és adott az együttműködési szándék is.
Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke felvázolta, az agrárfórumon szó lesz a kihívásokra adott megoldásokról, az uniós támogatási környezetről is. Szerinte ma minden lehetőség adott a hatékony, versenyképes és fenntartható gazdálkodásra.
Változik a piac, a szabadkereskedelmi megállapodásokkal egyre inkább teret hódítanak olyan harmadik országok, amelyek más játékszabályok szerint működnek, és bizonytalan eredetű, ellenőrizetlen környezetből származó termékeikkel veszélyeztetik a fogyasztókat és a gazdálkodókat
– mondta. Papp Zsolt György hozzáfűzte, a kamara ezért emeli fel a hangját, ez a közös ügy, amely valamennyi tagállam 70 különböző gazdaszervezetét egy asztalhoz ülteti, attól függetlenül, hogy ki mit képvisel, és honnan érkezik.
Régi kép él az emberekben az agráriumról
Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének elnöke szerint a gazdálkodók számára Magyarországon a legnagyobb kihívás az, hogy kik lesznek azok a szakemberek, akik a jövőben képesek lesznek és akarnak is a mezőgazdaságban dolgozni.
Az elnök szerint az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaságban dolgozók megítélése romlott. Rámutatott, hogy a mai emberek előtt még mindig az a kép a mezőgazdaságról, ahol koszos ruhában, rossz körülmények között, megfeszített tempóban kell dolgozni. Mint fogalmazott, ez tükröződik a beiskolázási eredményeken is, úgy látja, a tanulók az élelmiszeriparba sok esetben „maradékelven” érkeznek, vagy nagyon elkötelezettek.
Szólláth Tibor szerint fontos feladat, hogy a fiataloknak egy olyan pályaívet mutassanak, ahol láthatóvá válik, hogy a mezőgazdaság nem egyfajta múltidézés, amiben benneragadnak, hanem egy jövőképet ad. Úgy véli, jelenleg olyan léptékű technológiai forradalom tapasztalható, mint amikor az állati vonóerőről áttértek a gépesítésre.
25 év nemcsak a rendezvény történetében, hanem a mezőgazdaságban is hosszú időnek számít, hiszen közben történt egy klímaváltozás – mutatott rá Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem agrár- és élelmiszertudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettese. Mint mondta, az elmúlt évtizedek kutatómunkája lehetővé tette, hogy egy amerikai egyetemmel közösen a Debreceni Egyetem világszínvonalú precíziós mezőgazdasági mérnökképzést indítson el, amely egész Európában egyedülálló.
Emlékeztetett rá, az agrárminisztérium támogatásának köszönhetően kétmilliárd forintot fordítottak olyan, korábban csak katonai célokra használt eszközökre, robotokra és kamerákra, amikkel egy olyan informatikai bázist alakítottak ki, ami az alapját képezi a jövő mezőgazdaságának. Harsányi Endre előrevetítette, a teljes platformot egy robotgazdasággal együtt 2025 szeptemberében mutatják be, a projekthez egy új élelmiszerüzem is társul, amely egy sokkoló-, fagyasztó-, csomagolóüzemet is tartalmaz. Hozzátette, ezzel világszínvonalú képzési helyszínt is biztosítanak az egyetem hallgatóinak.
Megkezdődött a Hajdúsági ExpoFotók: Czinege Melinda
