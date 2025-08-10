Nívós fellépők és finom ízek voltak a hajdú-bihari falunapon

Számtalan élmény, kikapcsolódási lehetőség, ízkavalkád, nívós fellépők. A berekböszörményi falunapon augusztus 9-én, szombaton együtt volt a település apraja-nagyja, a máshonnan érkező vendégek első kézből tapasztalhatták meg a böszörményi vendégszeretetet – írja közösségi oldalán Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője.

A berekböszörményi falunapon is összegyűlt a település apraja-nagyja

Forrás: Facebook/Vitányi István