Mint rámutattak, azzal, hogy a cég Debrecen Déli Ipari Parkjában megépíti második európai akkumulátorgyárát, a vállalat hamarosan a régió egyik legnagyobb munkaadójává válik. A CATL hosszú távra kötelezte el magát Debrecen mellett, és célja, hogy aktív és pozitív szerepet vállaljon a város életében, fejlődésében. A nemzetközi nagyvállalat zöld gyártási technológiáját és az ipar 4.0 technológiák terén szerzett tapasztalatait debreceni üzemében is be kívánja vezetni. A zárt gyártástechnológia és szigorú monitoringrendszer biztosítja, hogy a debreceni üzem megfeleljen minden környezetvédelmi előírásnak, így a helyi szigorú környezetvédelmi előírásoknak is.

A CATL vezetése megértette, hogy a gyár vízfogyasztása a debreceniek egyik fő aggodalma, ezért olyan új, egyedülálló technológiai megoldást fejleszt debreceni gyára számára, amelynek bevezetésével drasztikus mértékben csökkenthető lesz a gyár technológiai vízigénye. Az új technológia részleteit a cégvezetés a közeljövőben mutatja be

– írták a közleményben.

A CATL hisz abban, hogy a helyben megvalósuló kezdeményezések és fejlesztések, valamint a környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalási programok elősegítik a helyi közösséggel való hosszú távú jó kapcsolat kialakítását – zárták a híradást.