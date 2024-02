A helyes utat választotta Magyarország

Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke üdvözlendőnek nevezett minden olyan lehetőséget, ami a képzés színvonalát növelni képes.

Ahogyan a régi korokra, úgy a modern világra is igaz, hogy bizonyos technológiák alkalmazását, gyártási folyamatokat nem íróasztal mögött lehet megtanulni, hanem az adott környezetben. Míg régen az inasok a cégmesterek mellett tanultak, ezt manapság duális képzésnek hívják. Nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedben Magyarországon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a duális képzés egyre nagyobb teret nyerhessen

– mondta az elnök. Pósán László rávilágított, amikor a 21. századi technológiák az ajtónkon kopogtatnak, elemi érdek az ország számára, hogy a legmodernebb ismeretek birtokában legyenek a munkavállalók.

Pósán László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Úgy véli, az együttműködési megállapodás kezdete jól mutatja, hogy a cég alapvetően a helyi munkaerőre építi jövőbeli tevékenységét, szemben azzal, hogy egyesek politikai érdekből vendégmunkások tömeges érkezésével riogatják a lakosságot.

Ez Debrecenben nem meglepő, hiszen az elmúlt 25 év során a baloldali ellenzék minden fejlesztést ellenzett, az idő azonban nem őket igazolta, hanem bennünket. Biztos vagyok benne, hogy ez ezúttal is így lesz, hiszen a modern zöld technológia a világon mindenhol kívánatos

– vallja Pósán László. Az elnök hozzátette, a megújuló energiák fontosak, azonban a megtermelt energiát tárolni kell, máskülönben nem tudjuk kihasználni a környezetünk által kínált lehetőségeket.

Megjegyezte, míg Amerikában kormányzati program létezik a zöldenergia széleskörű elterjesztésére, és azt az európai országokban is üdvözlik, addig hazánkban politikai vakságból vagy külföldi megrendelésre mindezt ellenzik. Pósán László szerint az ország és a lakosság szempontjából helyes döntés született, melyet a Debrecenbe települő cégek érkezése is tükröz. Mint mondta, mindezeknek köszönhetően a város a 21. század egyik élen járó települése lehet, emellett a jóléti fejlesztések megvalósítására is elegendő forrás áll a rendelkezésre, melynek a legbiztosabb módja, ha olyan gazdasági alap áll rendelkezésre, mely folyamatos és jelentős bevételt produkál.