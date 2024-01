A CATL Debrecenben épülő gyára a tervek szerint 2025-től kezdi meg a termelést, de már most is folyamatos a szellemi és fizikai munkavállalók felvétele. A cég szerdai közlésében tudatta, február 1-től márkaépítő és toborzó kampányt kezd Debrecenben, valamint a környező településeken, amellyel a helyi álláskeresőket célozza.

Mint írják, jelenleg elsősorban karbantartási, termelési, minőségbiztosítási, mérnöki, technikusi és logisztikai munkakörökbe várják a szakemberek jelentkezését, emellett az irodai munkavállalók keresése is folyamatos.

A CATL második európai akkumulátorgyárát építi Debrecen Déli Ipari parkjában, mellyel hamarosan a régió egyik legnagyobb munkáltatójává válik. A vállalat évtizedekre elkötelezte magát Debrecen mellett és célja, hogy a németországi gyárához hasonlóan, Magyarországon is megbízható, jó körülményeket biztosító munkáltatóvá váljon. A 2024. február 1-én induló kommunikációs kampány fókuszában a CATL által kitűzött karbonsemleges gyártás és az elektromos közlekedés elterjedésével együtt járó zöldebb jövő áll.

Gyakornokokat is szívesen foglalkoztatnak

Kiemelték, 2024 első felében több mint 50 fővel bővül a vállalat létszáma, ami az év folyamán várhatóan fokozatosan nőni fog.

A diplomás és szakképzett munkaerő mellett a CATL szívesen foglalkoztat gyakornokokat is, akik előtt – az innovatív nagyvállalat vérkeringésébe integrálódva – komoly karrierlehetőségek állnak. Jelenleg elsősorban karbantartási, termelési, minőségbiztosítási, mérnöki, technikusi és logisztikai munkakörökbe várják a jelentkezőket, de folyamatos a felvétel az irodai, adminisztratív munkakörökre is. 2024 második felében a helyi munkaerőfelvétel folytatódik, ebben az időszakban már a fizikai munkavállalók száma várhatóan meghaladja az irodai alkalmazottak számát. Az állások egy része egyetemi végzettséghez és angol nyelvtudáshoz kötött, de a középiskolai végzettséggel rendelkezők esetében is előny az angol nyelv ismerete.

2024 tavaszától, átmeneti jelleggel több kínai szakember is érkezik majd Debrecenbe azzal a céllal, hogy a helyi munkatársakat képezzék, a magas színvonalú, innovatív technológiai tudást adjanak át.

Hozzátették, a CATL kulcsfontosságú értéke a folyamatos fejlődés és innováció, amit nemcsak a fejlesztési és gyártási folyamataiban, de a munkavállalók képzésében is érvényesít. A vállalat fontos szerepet kíván betölteni Debrecen és a régió tehetségeinek gondozásában, így a közeljövőben együttműködési megállapodást írnak alá a Debreceni Szakképzési Centrummal, és megkezdődtek a tárgyalások az együttműködési lehetőségekről a Debreceni Egyetemmel is.