Jason Chen, a CATL európai operációért felelős vezetője is beszélt csütörtökön a Hungarian Battery Day nevű konferencián, előadásában a debreceni gyárral kapcsolatos tervekről is ejtett szót. A Portfolio cikke rámutat, a cég 13 üzeme közül 4 karbonsemleges, 2025-re viszont az összeset azzá szeretnék tenni. 2035-re pedig a teljes értéklánc karbonsemlegessé tétele a cél.

Chen elmondta, azt tervezik, hogy valamennyi üzem a Global Lighthouse Networkbe (GLN) is bekerül. Ez a hálózat olyan gyártóüzemek közössége, amelyek vezető szerepet játszanak a negyedik ipari forradalom csúcstechnológiáinak átvételében és integrálásában. Jelenleg két akkumulátorgyár van benne, mindkettő a CATL-hez tartozik.

Több érv is van Magyarország mellett

Chen a cikk szerint megjegyezte, lokalizálni szeretnék az ellátási láncaikat, majd a debreceni üzemre is kitért. Mint mondta, jelenleg is sok a zaj a magyar közvéleményben a debreceni gyár miatt, és azt is kiemelte, hogy a cég felelősségteljesen jár el a beruházás során.

Úgy gondoljuk, hogy Magyarország a megfelelő ország a CATL számára a befektetésre, és Magyarország számára a CATL a megfelelő vállalat. Magyarországon nagyon erősen jelen van az autóipar, és több előny mellett a beruházási környezet is kedvező, ráadásul Magyarországon magas színvonalú egyetemi oktatás zajlik, ami elengedhetelen a megfelelő munkaerő biztosításához

– jegyezte meg a vezető, hozzátéve, a debreceni gyár esetében a karbonsemleges működés eléréséhez a cég zöldenergia-beruházásokat tervez a gyár területén és azon kívül is.

Környezetterhelési monitoringrendszereket fogunk alkalmazni. Debrecen jó szomszédja akarunk lenni

– fogalmazott végül.

Ahogy arról már többször is írtunk, a kínai cég a valaha volt legnagyobb magyarországi beruházást hajtja végre Debrecenben, a 3000 milliárdos projekttel 9000 új munkahelyet hoznak létre a vármegyeszékhelyen. Az üzem teljesítménye 100 gigawattóra lesz, amikor teljesen elkészül.