Idén nyáron immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a Nagyerdőn a Debrecziner Gourmet Fesztivált. Június 14. és 16. között az ország legkiválóbb éttermei és séfjei gyűlnek össze Debrecenben, hogy megmutassák, milyen magaslatokban tart most a gasztronómia csúcsa Magyarországon. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be csütörtökön az Ikon Debrecen étteremben.

Papp László elmondta, a Debrecziner Gourmet Fesztivál fontos a városnak

Forrás: Kiss Annamarie

Sztárséfekkel is találkozhatunk

Az eseményen elhangzott, a város legjobb éttermei mellett vendégkiállítóként sztárséfek is bemutatkoznak a Debrecziner Gourmet Fesztivál. Legyen szó akár fine dining éttermekről, bisztrókról vagy food truckokról, biztosak lehetünk benne, hogy folyamatosan új utakat keresve, kreatív módon készítik el fogásaikat. A Master Good támogatásával megvalósuló háromnapos eseményen ínycsiklandó falatok, izgalmas textúrák és különleges alapanyag-párosítások mellett fantasztikus desszertek, kézműves sörök, minőségi borok és formabontó koktélok várnak a látogatókra. A 2018-ban alapított Debrecziner Gourmet-díj idén is gazdára vár, melyet a rendezvényre kilátogató vendégek szavazatai alapján vihet majd haza a legjobb kiállító.

Az alapötlet annak idején, amikor a fesztivál megrendezéséről gondolkodtunk, abból fakadt, hogy nagyon fontosnak tartjuk, egy seregszemle legyen itt Debrecenben, amely meg tudja mutatni a magyar gasztronómia legújabb vívmányait, és az el is jusson a debreceni közönséghez. Magas színvonalú rendezvényben gondolkodtunk, ennek okán a helyszínt is úgy választottuk meg, hogy az Debrecen egyik legszebb része, a Nagyerdőn legyen. Az elmúlt évek nem kifejezetten kedveztek ennek az ágazatnak, nagyon sok viszontagságon ment keresztül, éppen ezért még inkább szükséges, hogy a magyar gasztronómia lehetőségeiről, fejlődéséről tudjunk beszélgetni, és meg is kóstoljuk az újdonságokat

– emelte ki Papp László.

Miért fontos a Debrecziner Gourmet Fesztivál a városnak?

Rávilágított, különösen örül annak, hogy Magyarország egyik legjelentősebb élelmiszeripari vállalata főtámogatóként csatlakozik ebbe a programba, és biztosít egy olyan komoly szakmai, gazdasági hátteret a fesztivál megszervezéséhez, amely lehetőséget nyit a város számára, hogy akár ezen a területen is szintet is lépjen a következő években. – Többek közt a vállalatnak is köszönhető, hogy egy Michelin-csillagos étterem is jelen lesz a Debrecziner Gourmet Fesztiválon. Ez mindenképpen kiemelendő, ugyanis az elmúlt évek fejlődési tendenciáját és folyamatait figyelembe véve egyfajta szintlépés a fesztivál szempontjából. Fontosnak tartom azt is, a debreceni gasztronómia képviselői találkozzanak azokkal az országos, vagy nemzetközi trendekkel, amelyek segítik a fejlődést Debrecenben – jelentette ki.

Lippai Attila (balról), Mészáros Réka, Papp László és Thür Ádám is felszólaltak a Debrecziner Gourmet Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján

Forrás: Kiss Annamarie

A polgármester hozzátette, nagyon büszkék a helyi éttermekre, gasztronómiára, több olyan kezdeményezés is van a palettán, amely azt az ösztönzést próbálja biztosítani, hogy tanuljunk, fejlődjünk ebben a tekintetben is.

Éppen ezért van nagy jelentősége a Debrecziner Gourmet Fesztiválnak, hogy ezeket a fejlődési utakat és lehetőségeket a helyiek megtapasztalják, így lehetőség van gondolkodni a továbbépítkezésben. Debrecen gazdasága folyamatosan növekszik, fejlődik, ennek okán azt gondolom, a következő évek és évtizedek arról szólhatnak majd a városban, ezen a területen is lesz fizetőképes kereslet a gasztronómiai élményekre, másrészt pedig lesz alkalom arra, a helyi gasztronómiai kultúra jelentős mértékben lépjen előre és fejlődjön. Az éttermi és kávéházi kultúra egy nagyvárosnak mindenképpen fontos eleme, életének kiemelkedő szegmense: hiszem azt, ez a fesztivál, képes új lendületet adni a helyi éttermeknek is

– mutatott rá Papp László.

Négy alapelem kerül terítékre a fesztiválon

Nagy öröm ez a nap számunkra, hiszen minden rendezvényünk szervezésénél elsődleges célunk, hogy évről évre tudjunk valami újat mutatni. Lehetőségeinkhez mérten fejlődni, vinni a város jó hírét és elhozni vadonatúj élményeket, új bemutatkozókat

– hangsúlyozta beszédében Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője. Kiemelte, idén minden kiállító szabadjára engedheti fantáziáját és megcsillogtathatja kreativitását, ugyanis ezúttal a tűz, a víz, a levegő és a föld, vagyis a 4 alapelem kerül terítékre.

– Az elemekhez számos motívum, szín, állat, vagy akár az évszakok váltakozása is kapcsolódhat, így a hatalmas kreatív szabadság olyan lehetőséget ad a séfek kezébe, amin keresztül egyedülálló módon mutathatják be ételkölteményeiket. A téma szabadon értelmezhető, alapanyag szempontjából nincs kikötés, mindenkinek a kreativitására és fantáziájára bízzák a szervezők – tette hozzá Mészáros Réka, majd aláhúzta: évről évre egyre többen látogatják a Debrecziner Gourmet Fesztivált.