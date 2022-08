– A hazai dinnyeszezon július 15-e körül érte el csúcspontját, a legnagyobb tételeket ekkor szállították a termelők, innentől némileg mérséklődik a kínálat, a hazai piacok ellátása belföldi termékkel viszont bőségesen biztosított, és exportra is kerülhetnek tételek – tájékoztatta a Naplót dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke. Kiemelte, mindez annak ellenére is igaz, hogy a hőség miatt a termésátlagok sok helyen el fognak maradni a szokásostól, van, ahol 20 tonna/hektár a hozambeli különbség az előző évekhez képest. Az elmúlt időszakban viszont annyi gyümölcs érkezett a nagybani piacokra, hogy torlódás alakult ki, nehéz volt értékesíteni az árut. Hozzátette, már most látszik, hogy sok helyen újra fog kötni a dinnye, ezért augusztusban még egy harmad vagy negyed termést lehet majd betakarítani, ha az időjárás megfelelően alakul, ami megmentheti a szezont azoknál a termelőknél is, akiknél a hozamok jelentősen visszaestek. – A hazai dinnyeszezon tipikusan június végétől szeptember közepéig tart. Ez azt jelenti, hogy június elején-közepén is találkozhatunk a boltok polcain hajtatásból származó magyar dinnyével, de nagy tömegben június legvégén érkezik áru a boltokba. Ez a nagyobb mennyiségű árukészlet szeptember 15. tájáig biztosított, de aki keresi, a fagyok beköszöntéig, azaz október közepéig-végéig még találhat magyar dinnyét a polcokon – jegyezte meg.

Mester Imre Hajdúbagoson termeli a dinnyét

Forrás: Napló-archív

Apáti Ferenctől megtudtuk, az idei évben az átlagostól némileg elmaradó termésátlagok várhatók, és a magyarországi termőterület is csökkent: jelenleg körülbelül 2600 hektár görögdinnyével és 400 hektár sárgadinnyével lehet számolni, azaz a teljes termőterület nagyságrendileg 3000 hektár környékén alakul. – A helyrevetéses, eleve alacsonyabb termésátlagot eredményező, extenzív területekből lett kevesebb, vagyis az intenzív, komoly hozamokat eredményező területek termelésben maradtak. Ezek a körülmények azt eredményezik, hogy az idei termés 120-130 ezer tonna körül alakul, de ha az aszály folytatódik, akkor várhatóan inkább a 120 ezer tonnához lesz közelebb – mondta.

Dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke

Forrás: Napló-archív

A hőség határozza meg leginkább a szezont

Mint megtudtuk, az extrém hőhullám nagy mértékben befolyásolja az idény alakulását, ennek hatására a későbbre időzített tételek is korábban érnek be. Apáti Ferenc rámutatott, a hőség miatt a szezon csúcsidőszaka jelentősen lerövidült, „összeérett a dinnye”, ráadásul a szélsőségesen meleg idő óriási kihívást jelent a gazdák számára.

Ilyen körülmények között az öntözést csúcsra kell járatni, a termést az extrém sugárzástól is védeni kell, mindent el kell követni, hogy ne „főjön” meg a dinnye a földön, ne érjen túl.

– Mindemellett a földeken dolgozó idénymunkások és szedők egészségi állapotára is figyelni kell, nem feledkezve meg arról, hogy egyesek már hetek óta ilyen körülmények között dolgoznak a földeken. Ilyen melegben lehetetlen ugyanannyit dolgozni, mint normál esetben, és a szélsőséges hőségben nyilván a munkások teljesítménye is elmarad a szokásostól – közben pedig ott a szerződéses nyomás, hogy kamionnyi tételeket kell időre leszedni és útnak indítani – hangsúlyozta.

Forrás: Napló-archív

Örvendetesen magas hazai kereslet

A termelési feltételeket jelentősen megnehezítő extrém körülmények Európa más országaiban is jelen vannak, sorra dőlnek meg a melegrekordok, viszont öröm az ürömben, hogy a nyári hőség a dinnyefogyasztás egyik legjobb ösztönzője (Németországban a tavalyi hűvös, csapadékos nyár miatt visszaeső kereslet erre a legjobb bizonyíték) – emelte ki Apáti Ferenc. Hozzátette, főleg Nyugat-Európában azonban már érzékelhető a piacokon egy keresletet csökkentő hatás is: az elszálló rezsi- és élelmiszerárak miatt a fogyasztók igyekeznek spórolni, és visszafogják a zöldségekre és gyümölcsökre költött pénzüket. Ez a hatás Németországban már az év korábbi szakaszában megmutatkozott a szamócánál és spárgánál is. – Az idei szezon sajátossága még (és tavaly teljesen más volt a helyzet), hogy nehéz eladni a nagytestű dinnyéket, mivel ezek elsősorban a nagybani piacokon kerülnek forgalomba. A kiskereskedelmi láncok, ahol jellemzően nem szeletelik a gyümölcsöt, elsősorban a középméretű vagy kisebb (4-6 kilogrammos) dinnyéket keresik, és jól megfigyelhető, hogy a pultokra kihelyezett dinnyék közül a kisebbek gyorsan elfogynak, és a nagyobb méretűeket csak utánuk viszik el. Az előző évben kifejezetten jó kereslet volt a nagytestű dinnyékre, ezért a termelők jelentős része kezdett el ilyen gyümölccsel foglalkozni, ennek a kategóriának idén nincs jó piaca – fűzte hozzá. Megjegyezte, a magyar fogyasztók jól kimutathatóan 60-65 százalékban szupermarketekben, 35-40 százalékban pedig hagyományos értékesítési forrásokból (zöldséges, út menti értékesítés stb.) szerzik be a dinnyét.

– A hazai fogyasztói dinnyevásárlási szokások szempontjából a piac két részre osztható. Egy tipikus magyar család 5-8 kilogramm dinnyét szeret venni egyszerre. Ahol lehet szeletelni (hagyományos piacok, út melletti értékesítés), ott ez általában egy nagy dinnyének a felét vagy negyedét jelenti. A nagyobb kiskereskedelmi láncokban, ahol nem lehet szeletelni (egyrészt tilos, másrészt nem is nagyon lenne rá ember), ez egy közepes méretű (5-8 kilogrammos) egész dinnyét ad ki. Ez a vásárlási szokás a magyar fogyasztók 80 százalékára jellemző, de persze nyilván vannak eltérő ízlésű vásárlók is, akik például a minél nagyobb (akár 10-13 kilogrammos) dinnyét kedvelik, vagy a 4-5 kilogrammos gyümölcsöt vásárlók csoportja (kisebb gyerekek, kisebb család) – tájékoztatott Apáti Ferenc.

Illusztráció

Forrás: MW-archív

Várható-e árváltozás?

A termelői árak Békés megyében az utóbbi napokban átlagosan bruttó 80-100 forint/kilogramm körül alakulnak a magvas, és a bruttó 115-120 forint/kilogrammos sávban a magszegény dinnye esetében, amivel a termelők közepesen lehetnek elégedettek – katasztrofálisan alacsony vagy kiugróan magas árakról tehát idén nincs szó. – Ezek az árak valószínűleg hamarosan felfelé mozdulnak el a kereslet-kínálati viszonyoknak megfelelően. A nagybani piacokon 150-200 forintos árak is tapasztalhatók, de ott jelen pillanatban limitált mennyiség értékesíthető. Különösen azoknál a termelőknél alakulnak szépen az idei pénzügyi mutatók, akik az árak emelkedése előtt, még a tavalyi év vége felé be tudták szerezni inputanyag-készleteiket, és esetleg valamennyi felületen korai dinnyét is termesztettek – fogalmazott Apáti Ferenc. Hozzátette, a kiskereskedelmi láncoknál pont ezen a héten (július 28. és augusztus 3.) vannak a legnagyobb, 30 százalékos akciók, innentől (mivel a szezoncsúcson már túl vagyunk) a kereslet-kínálat szabályainak megfelelően már nem várható a dinnyeárak jelentős csökkenése.

NE