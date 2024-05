A DEAC a Mozdulj, Debrecen! és az országos Sportoló Nemzet programhoz is csatlakozva május 1-jén, szerdán a negyedik alkalommal rendezte meg a családi napját. A rendezvény már az előző években is nagy sikert aratott, de ezúttal a Dóczy utcai Sportcampusra az eddigieknél is többen látogattak ki. A nem mindennapi, nagy logisztikai tervezést igénylő rendezvényen a Debreceni Egyetem sportklubjának 20 sportágát próbálhatták ki a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Az égiek kegyesek voltak a DEAC Családi Napjához, hiszen ragyogó napsütésben, nyári időjárásban tölthették el idejüket a vendégek. A hangulatról a Campus rádió műsorvezetői is gondoskodtak, akiket a Teniszke teraszára kitelepített alkalmi stúdióból hallhattunk kora reggeltől egészen délutánig.

Fontos a rendszeres mozgás

Az eseményre Debrecen polgármestere, Papp László is kilátogatott, aki a helyszínen elmondta, hogy az utóbbi időszakban a város közösségi terei megújultak, új kondiparkok, sportpályák jöttek létre, és a jövőben is szeretnék folytatni az ilyen típusú fejlesztéseket.

Nagy szükség van a magas minőségű infrastruktúrákra, mint a DEAC Sportcampusra, vagy a Nagyerdei Stadionra is. Emellett kellenek azok a kis terek is, ahol az emberek a saját lakóközösségükben is meg tudják élni a sportélményeket, mozoghatnak rendszeresen

– fogalmazott Papp László.

A polgármester arról is szót ejtett, hogyha ideje engedi, mostanában rendszeresen fut és teniszezik, de korábban futballozott is. Hozzátette, a debreceni csapatoktól mindig győzelmet remél, és reménykedik abban, hogy a DVSC labdarúgócsapata elérheti a nemzetközi kupaszereplést jelentő helyek egyikét.

Élvezték a DEAC-os sportágakat

A kilátogatók a DEAC-pálya melletti rekortánon, illetve a műfüves pályán létrehozott standoknál próbálhatták ki a klubban űzhető különböző sportágakat. A kosár, a kézi, a röpi és a frizbi mellett a fiúk körében természetesen az egyik legnépszerűbb sportág a foci volt, de sokan érdeklődtek más sportágak iránt is. A lányok körében például a cheerleaderek és a lovasok voltak a legnépszerűbbek.