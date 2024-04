A DEAC férfi röplabdacsapata hétfőn 3:0-s vereséggel kezdte a MÁV Előre Foxconn elleni elődöntőt az Extraligában. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc első meccsén együttesünk legeredményesebb játékosa a huszonegy pontig jutó Willian lett, brazil kulcsemberünk többek között hét ásszal jelentkezett a székesfehérváriak otthonában. Ellenfelünknél az albán Koci húsz egységgel zárta az ütközetet – írta a klub honlapja. – El kell ismerni, hogy ellenfelünk nem érdemtelenül nyert, mivel összességében jobb teljesítményt nyújtott, mint mi – kezdte a beszélgetést Fodor Antal. – Döntőnek bizonyult, hogy a fehérváriak játékába kevesebb megingás csúszott be. Lett volna esélyünk a szettgyőzelemre, például az első játszmában már 20:18-ra vezettünk, ennek ellenére az i-re a pontot nem tettük fel, ez pedig befolyásolta a folytatást.

Willian klasszisteljesítményt nyújtott, mellette Bán Viktor is dicséretet érdemel. Úgy érzem, hogy a többi játékosban maradt még tartalék. Hétfőn debütált együttesünkben Mikuláss Koch Marcell, aki nagyjából egy hete készül velünk, emiatt még nem tudott teljesen összeszokni a csapattársaival.

Akadtak ugyan hibái, ennek ellenére egy remek adottságokkal rendelkező, dinamikus játékosról beszélünk, aki képes minden játékelemben extrát nyújtani, így nagy erőssége lesz a csapatnak – hangsúlyozta a tapasztalt vezetőedző.

Vissza lehet vágni

Búslakodásra nincs sok idő, mivel csütörtökön 20 órától a DESOK-ban folytatódik a küzdelem. Fodor Antal abban bízik, hogy a szurkolók közreműködésével sikerülhet az egyenlítés. – A Pénzügyőr elleni negyeddöntő során sokat jelentett nekünk az a kiváló hangulat, amelyet a drukkerek teremtettek a csarnokban. Reményeim szerint ezúttal is hasonló miliőben léphetünk pályára.

Ahhoz, hogy összejöjjön a bravúr, jobb szervákra lesz szükség.

A nyitásfogadásunkat nem érhette kritika az első találkozón, de azt érzem, hogy ebben is előreléphetünk. Nem titok, hogy a székesfehérváriak lesznek most is az esélyesebbek, ettől függetlenül azt megígérhetem, hogy nem adjuk fel a harcot. Az szintén befolyásoló tényező lehet, hogy most nekik kell utazniuk – zárta mondandóját Fodor Antal.