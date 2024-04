Nőtt a különbség

A második etap elején a Farkasok ott folytatták, ahol abbahagyták, 13 egységnyire hízlalták az előnyt. Ezt követően a DEAC-ban edződő Varga Ferenc is megcsillogtatta tehetségét, valamint Angyal Medárd is felhívta magára a figyelmet, így nagy tapsvihar szólt nekik a helyszínen. Noha a Team Debrecen mindent megtett, a magyar legények becsülettel küzdöttek, de nem bírtak a jobb képességgel rendelkező ellenfelükkel. A 18. percben 43–24-as állásnál a cívisvárosi mester egy rövid pauza alatt ismét taktikai utasítást adott. Rosta labdája a gyűrűben landolt, büntetőből pedig egyszer Kékesi keze is jól elsült, tehát voltak azért a hazai oldalon is szép pillanatok.

A csapatok 43–28-nál vonulhattak az öltözőbe, az első félidő képe alapján hazánk legjobb fiataljai a tisztes helytállást tűzhették ki célul. Az első húsz percben Dziugas Remeikis 9, Ignas Urbonas 8, Mantas Liutkevičius pedig 7 ponttal segítette csapatát, így őket mindenképp meg kellett volna állítani a jobb folytatás érdekében.

Nem találták az ellenszert

A nagyszünetet követően még három perc sem telt el, de már 18 pont volt a felek közötti differencia, rendkívül nehéz volt a jól képzett litvánokkal felvenni a versenyt. Pethő Ákos nem hezitált, időt kért, ám a magyarok továbbra sem céloztak jól. 57–33-nál a hajdúsági tréner újfent letette kártyáját az asztalra, ám a mieink ezt követően is csak elvétve találtak gyűrűbe. A baltiak mutatói továbbra is jobbak voltak, de azért ők is hibáztak. Aztán Lukácsi Gábor percei következtek, igazi vezérként a vállán vitte együttesét, fél óra elteltével 63–42 volt az állás.

A debreceniek visszajöttek a meccsbe

Egy hajszálnyi esélye volt a Team Debrecennek arra, hogy visszajöjjön a meccsbe, az utolsó etap elején Rosta kosarai jelentették a reményt a felzárkózáshoz. A hazaiak védekezése feljavult, így kissé a vilniusiak is elbizonytalanodtak. Márkus Balázs triplája és Rosta közelije után pedig már csak 13 egység (63–50) volt a felek között. Egy időkérés után azonban a vendégek is megtalálták a rést a magyarok kezei között, de Kékesi gyönyörű távolijával hosszú idő után már csak tíz pont (65–55) volt a különbség. A közönség egyként buzdította a nagy akarattal játszó magyar fiatalokat, és mivel több mint öt perc volt még hátra, reális esélyük volt a fordításra.

Kékesi keze ismét nagyszerűen elsült, a hajrá pedig mindennél izgalmasabbnak bizonyult. Azonban az utolsó percekben a kosarak felváltva jöttek, így a mienk már nem tudtak közelebb férkőzni, pedig nem sokon múlott a bravúr. A találkozó a Rytas 77–66-os győzelmével zárult, de büszkék lehetünk a magyarokra, hogy a tetemes hátrányt majdnem ledolgozták. A litvániaknál a 14 pontig jutó Ignas Urbonas, míg nálunk a 20 pontot összekosarazó Rosta Péter volt a legeredményesebb.

A Team Debrecen szerdán is pályára lép, a gárda 21 órától a spanyol Tenerifével csap össze az Oláh Gábor utcai létesítményben.