A húsvéti ünnepeket követően kezdetét veszi az Ifjúsági Kosárlabda Bajnokok Ligája Debrecenben. Keddtől közel egy héten keresztül küzdenek meg egymással a Bl-csapatok U18-as együttesei az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. A Debreceni Sportcentrum oldala a Team Debrecen néven induló magyar válogatott csoportellenfeleit vette sorra, hogy egy kis betekintést nyújtson arról, mi is várhat a magyar fiatalokra. Március 11-én tartották a rendezvény sorsolását, ahol eldőlt, hogy a Pethő Ákos vezette U18-as nemzeti csapat a litván Rytas Vilnius, a spanyol Lenovo Tenerife és a görög Promitheas Patras társaságában az A-jelű négyesbe kerül.

Litvánia egyik legnagyobb fejlesztő műhelye

A Rytas a balti kosárlabda megkerülhetetlen klubja, a Bajnokok Ligája egyik meghatározó csapata. A felnőtt gárda hat bajnoki címet szerzett hazájában, háromszoros kupagyőztes, kétszeres Királykupa nyertes és a kontinens második számú sorozatát, a Euro Cup-ot is két alkalommal hódította el. A Rytas sorozatban negyedszer szerepelt a Bajnokok Ligájában, az előző két kiírásban a nyolcaddöntőig jutott. A 2022-23-as szezonban a klub alkalmazottja volt amagyar válogatott kiválósága, Váradi Benedek. Ami az utánpótlásukat illeti, Litvánia egyik legnagyobb fejlesztő műhelyének számítanak. Az egyik legrangosabb U18-as megméretttetésnek számító Adidas Next Generation tornát két alkalommal is megnyerték, 2012 után 2018-ban is a dobogó legfelső fokán végeztek. A 2023-ban induló Ifjúsági Bajnokok Ligájában is hamar lerakták névjegyüket, rögtön az első megmérettetésükön bronzérmet szereztek.

A Rytas egyedülálló programmal rendelkezik a fiatalok felépítését tekintve, hiszen egészen fiatalon már felnőtt bajnokságokban szerepeltetik legjobbjaikat, pályafutásuk elején már a litván harmadosztályban, majd a második vonalban edződhetnek a legtehetségesebb játékosok, U18-as csapatuk egy része pedig már tagja a Bl-ben is induló első csapatnak.

A Debrecenbe érkező keretben is rengeteg a nagy potenciállal rendelkező fiatal, közülük is kiemelkedik Gantas Krizanauskas, aki egy évvel fiatalabbként is komoly tényezője volt csapatának az előző kiírásban. A hátvéd a másodosztályban 13 pontot, 3 gólpasszt és lepattanót átlagol, de tehetségét mi sem bizonyítja jobban, hogy idén a felnőtt Bajnokok Ligájában is debütálhatott. A Rytas az elmúlt évtizedekben rengeteg kosárlabdázót adott a felnőtt válogatottba, közülük is kiemelkedik a nemzeti csapat legendája, a jelenleg a New Orleans Pelicans alkalmazásában álló Jonas Valanciunas.

A Real Madiddal és a Barcelonával egy szinten

A csoport második tagja a spanyol Lenovo Tenerife, a klub neve mára eggyé vált a Bajnokok Ligájával. 2017-ben és 2022-ben megnyerték a sorozatot, 2019-ben a döntőig jutottak, míg tavaly a harmadik helyen végeztek. Az Ifjúsági Bajnokok Ligája első kiírásában U18-as együttesük egy hajszállal lemaradt az elődöntőről, s végül az 5. helyen zárta a tornát. Az előző csapatból hat játékos pályára lép majd a cívisvárosban, az utánpótlásuk erősségét bizonyítja, hogy a hazai bajnokságban a szakemberek a Real Madiddal és a Barcelonával egy szinten emlegetik őket.

A tavalyi keretből idén két játékosuk, a francia Louis Riga és a spanyol Diego Fernandez Trujillo pályára lépett Európa legerősebb pontvadászatának számító ACB Ligában és debütálhattak a BL-ben is.

A Debrecenbe utazó csapatban is rengeteg tehetség szerepel, a tavalyi Ifjúsági Bajnokok ligájában egy évvel fiatalabbként is közel 17 pontot és 13 lepattanót átlagoló mali center, Mohamed Sangare nevét érdemes elöljáróban megjegyezni. A 47 százalékkal triplázó dobógéb, Pablo Grima Lorenzo is komoly fejtörést okozhat majd az ellenfeleknek, ahogy a mindössze 15 esztendős szupertehetség, Babel Yitu Lipasi is.

Dúskálnak a feltörekvő tehetségekben

A Team Debrecen utolsó ellenfele a görög Promitheas Patras lesz, melynek felnőtt csapata négy év kihagyás után idén tért vissza a BL-be, ahol mindkét csoportkört sikerrel vette, így továbbjutott a még tartó egyeneskieséses szakaszba. Az 1986-ban alapított klub csak 2016-ban csatlakozott a görög első osztályhoz, három év alatt ugrásszerűen jutottak el a negyedosztályból az élvonalba, köszönhetően a 2014 nyarán indított utánpótlás programjuknak. Edzőköszpontjuk Európa egyik legmodernebb létesítménye, magas szintű szakmai munkájuknak köszönhetően a kontinens egyik legrangosabb akadémiájának tartják őket. Az elit utánpótlásműhely a riválisokhoz hasonlóan dúskál a feltörekvő tehetségekben, a felnőtt csapatban is rendre játéklehetőséghez jutó 201 centis kiscsatár, Grigoris Prekas lehet az egyik vezérük. Mellette a szintén az első csapattal is készülő Nikolis Soilemetzidis és Vasilis Vlasis alkothat majd maradandót, de a görögök is hoznak magukkal egy 2008-as szupertehetséget Antonis Manolitsakis személyében.

A Promitheas programja ugyan még csak szűk egy évtizede indult, de már rengeteg tehetséget neveltek ki első csapatuk számára. A legnagyobb név egyértelműen Eleftherios Mantzoukas, aki minden idők legfiatalabb gólkirálya volt 2019-ben a Bajnokok Ligájában, jelenleg az Euroligás Panathinaikoszt erősíti.

A magyar U18-as válogatott a keddi nyitónapon a Vilnius Rytas-szal csap össze, egy nappal később a Tenerife lesz az ellenfél, míg csütörtökön a görögökkel zárják a csoport küzdelmeit. A négyesből az első helyezett a legjobb négy között folytatja, a második az 5-8. helyig küzdhet majd meg, míg a harmadik és negyedik a 9-13. helyért csatázik majd a torna hátralévő részében. A jegyek elővételben ide kattintva kaphatók a tornára, de a mérkőzésnapokon délelőtt 10 órától nyitó jegypénztárakban a helyszínen is megválthatók a belépők.