Ahogy korábban már beszámoltunk róla, április 2. és 7. között az Ifjúsági Kosárlabda Bajnokok Ligája (Youth BCL) második kiadását Debrecenben rendezik. Európa legmagasabban jegyzett klubcsapatainak U18-as együttesei közel egy héten keresztül mérkőznek meg egymással az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, ahol hazai csapatnak is szurkolhatunk majd, hiszen Team Debrecen néven a korosztályos magyar válogatott is meghívást kapott a tornára.

A rendezvény felvezetéseként szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott az esemény szervezőbizottsága a Debreceni Sportcentrum tribün épületében. Egy videón keresztül üzent a cívisvárosiaknak Patrick Comninos, a Kosárlabda Bajnokok Ligája vezérigazgatója, de beszédet mondott Széles Diána alpolgármester, Becsky István, a szervezőbizottság elnöke, Pethő Ákos szövetségi kapitány, valamint Varga Ferenc válogatott játékos is.

Debrecenben nyitottak a sportra

Széles Diána azzal kezdte, hogy 2008 óta a mostani lesz a 32. kosaras világesemény a cívisvárosban. Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy a rendezvény által Debrecen nevét még több országban megismerhetik, az Ifjúsági BL is élénkíti majd a turizmust. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a világesemények hatással vannak a debreceniek életére is, hiszen a mozgást népszerűsítik.

Ismét szeretném kiemelni a Becsky István vezette szervezőbizottság munkáját, hiszen nélkülük ezek a viadalok nem jöhetnének létre. Az elmúlt években az volt a célunk, hogy olyan sportinfrastruktúrát hozzunk létre, amelyben rangos világeseményeket is rendeznek. A város egy biztonságos és kiválóan alkalmas helyszín ennek megvalósítására.

A DEAC élvonalbeli csapatának meccsein telt ház van, szeretik a helyiek a kosárlabdát. Méltán büszkék lehetünk arra, hogy a városban milyen sportélet van. Ezért működhet ilyen zökkenőmentesen a Nemzetközi Kosárlabda Szövetséggel való együttműködés is. Az utánpótlás számára ráadásul mindig jó a nagyobbakat nézni, és ellesni tőlük olyan dolgokat, amely által fejlődhetnek. Az itt pallérozódók számára pedig rengeteget jelenthet, hogy testközelből láthatják a korosztályos európai elitet – fogalmazott.