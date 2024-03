– A gyerekek mindig hősöket látnak a pályán, arra gondolnak, egyszer ők is ott lehetnek a legmagasabb szinten – mondta Széles Diána, Debrecen alpolgármestere az Ifjúsági BL-sorsolásán hétfőn este.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Bajnokok Ligája (BCL) hivatalos felületein jelentette be, hogy az Ifjúsági Kosárlabda Bajnokok Ligája (Youth BCL) második kiadását Debrecenben, a tavaly nyári U19-es világbajnokság városában rendezik meg. Carmen Tocala, a Fiba alelnöke úgy tartja, remek helyszínt választottak a tornának. – Az egyik legnagyobb esemény ez a FIBA-nak, hiszen a jövő reménységei játszanak.

A tehetségek saját környezetükben nőnek fel, de itt lehetőségük van már egészen fiatalon kipróbálni magukat nemzetközi szinten is.

Debrecenben biztos vagyok benne, hogy remek helyen lesz a torna, hiszen a város imádja a sportot. A legnagyobb motivációnk, hogy a kicsik is megszeressék a kosárlabdát – fogalmazott.

Igazi „főváros” lettünk

Debrecen alpolgármestere, Széles Diána is jelen volt a csoportok sorsolásán. A városvezető kiemelte, Debrecen az utóbbi esztendőkben fővárosa lett a kosárlabda rendezvényeknek. – Izgatottak vagyunk, hogy újra kosárlabda tornának adhatunk otthon. A városban nagyon népszerű a sportág. Folyamatosan a jövő generációira gondolunk.

Az elmúlt esztendőkben igazi kosárlabda központ lettünk, erre különösen büszkék vagyunk – nyilatkozta.

Széles Diána alpolgármester kiemelte, rendkívül büszkék, hogy újabb nemzetközi versenynek ad otthont a város

Debrecenben szeretik a sportágat

Az MKOSZ elnöke, Báder Márton is felszólalt a sorsolás előtt. A szakember szerint fontos, hogy a legmagasabb szinten is megmutassák magukat. – Biztos vagyok benne, hogy fantasztikus lesz a szervezés.

Debrecenben nagy jelentősége van a kosárlabdának, ezért is fontos a jó helyszín.

Mindig igyekszünk nemzetközi szinten teljesíteni, de az az igazi, amikor megmérettethetjük magunkat. Biztos, hogy hasznunkra lesz az Ifjúsági Bajnokok Ligája – mondta.

A legenda is felszólalt

A mai napig egyetlen magyar játékosként Dávid Kornél az, aki az NBA-ben is szerepelt. A klasszis többek között a Michael Jordant is foglalkoztató Chichago Bullsban is megfordult. A BL-torna előtt a FIBA felkérte, hogy legyen az esemény nagykövete. – Megtiszeltetés, hogy gondoltak rám a szervezők. A fiatal játékosoknak mindig az a motivációja, hogy a legjobbak legyenek.

Folyamatosan azon kell lenniük, hogy segítsék csapatukat, mindig meg szeretnék magukat mutatni.

Főleg azért lesz izgalmas, mert a legmagasabb szinten válhatunk klasszisokká – fogalmazott az Amerikában is közönségkedvenccé vált kosaras.

Parázs meccsek

Az U18-as csapatok első számú európai klubtornája április 2-án kezdődik Magyarország második legnagyobb városában, a bajnokot pedig április 7-én koronázzák meg. Az Ifjúsági Bajnokok Ligájában idén még több induló lesz: 9 országból 13 együttes fog részt venni az első, tavalyi torna 10 csapatához képest. Többek között a tavalyi Youth BCL-győztes Igokea m:tel (bosnyák) is jelen lesz. A tornának az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok ad majd otthont, amely nemcsak az U19-es férfi vb helyszíne volt, hanem 2022-ben az U17-es női világbajnokságot is itt rendezték. A háromnapos csoportmeccsek után a négy csoportgyőztes kerül az elődöntőbe, ahonnan a két győztes csapat jut a fináléba. A csoportjukban második helyen végzett csapatok osztályozó mérkőzéseket játszanak a torna 5-8. helyéért, míg a harmadik helyezettek és az egy negyedik helyezett csapat a 9-13. helyért küzdenek majd.

A magyar együttes elég nehéz kvartettbe került, hiszen a Vilnius, a Lenovo Tenerife és a Promitheas Patras lesz a magyarok ellenfele.

A csoportok: