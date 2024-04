Kedden este megkezdte szereplését az Ifjúsági Kosárlabda Bajnokok Ligájában a magyar U18-as válogatott tagjait felvonultató Team Debrecen együttese. A fiatalokra első ízben a nagy múltú litván csapat, a Vilnius Rytas várt, amely rendesen megnehezítette a házigazdák dolgát. A mieink számára nem jött össze a bravúr, a végén már csak zárkózni tudtak, így a baltiak 77–66-ra diadalmaskodtak.

Ez más szint

A DEAC-ban pallérozódó Varga Ferenc egy hete úgy fogalmazott, ezzel a tornával arra is lehetőségük nyílik, hogy felmérjék, hol is tartanak. – Örülök, hogy pályára léphettem – kezdte a cívisvárosban sportoló Varga Ferenc.

A kezdés nem volt rossz, de aztán kapkodtunk. A Rytas keményen, fizikálisan játszott, nagyon jó csapat. A magyar utánpótlás-meccsekhez képest leginkább a védekezés és a lepattanózás volt másabb. A végén jó mentalitással mentünk előre, de sajnos már nem sikerült fordítani. Remélem a következő találkozókon meg tudjuk szorongatni ellenfeleinket, éhesek vagyunk a sikerre

– mondta a kosaras.

Hatalmas volt a küzdelem már az első találkozón is

Fotó: KISS ANNAMARIE

Kár a közepéért

A magyar alakulat vezetőedzője, az egyébként szintén a DEAC kötelékéhez tartozó Pethő Ákos összességében elégedetten értékelt az első erőpróba után.

Jól kezdtünk, ezért is volt meglepő, hogy utána ritmust tévesztettünk. A negyedik negyedre összeszedtük magunkat, óriásit küzdöttek a srácok. Tulajdonképpen a záró etapban találták meg a torna ritmusát, akkor már teljes mértékben felvették az ellenfél agresszív játékát. Örülök, hogy zárkóztunk, akár szorosabb is lehetett volna a vége. A közepét leszámítva pozitív az összkép

– hangoztatta a mester.

Pethő Ákos folyamatosan biztatta oldalról a csapatát

Fotó: KISS ANNAMARIE

Pethő Ákos lemegy hídba, ha...

Pethő Ákos boldog, hogy a nemzetközi torna által új ingert kapnak a fiatal játékosok. Úgy gondolja, hogy a kosarasok már az első meccsen is hatalmasat fejlődtek.

– Az ellenfél védelmében nem volt lyuk, mindenki jó játékos. A magasak is tudtak mezőnyben védekezni, de az alacsonyak is erősek voltak. Hozzá kell szokni, hogy itt könnyű befejezés nincs. Kicsit ebben hibáztunk, hogy amit a saját bajnokságunkban magabiztosan be tudunk fejezni, itt az agresszívabb védekezés miatt a ziccereink kimaradtak. A Rytas nagyon jól értékesítette a helyzeteit – mondta Pethő Ákos, aki végül arra is kitért, hogyan készülnek a következő meccsekre.

Meg kell szoknunk, hogy itt két összecsapás között idő nincs. Próbálunk magunkkal foglalkozni, hiszen az a fő cél, hogy minden téren előrébb lépjünk. Minimálisan ennyi idő alatt is lehet fejlődni, már a Vilnius elleni meccsen belül is teljesen máshogy játszottak a fiúk a második vagy a negyedik negyedben. Ha a következő mérkőzésen belül továbbra is ilyen rohamosan fejlődnek a srácok, akkor hídba lemegyek. A következő találkozókon is próbáljuk magunkból kihozni, ami a csövön kifér!

A Team Debrecen következőnek szerdán 21 órától a papíron a csoport legerősebbjét, a Lenovo Tenerife együttesét fogadja az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.