Az Alliance Française de Debrecen és a DHSE Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztály Irány Párizs 2024! címmel programsorozatának áprilisi vendége a kétszeres világbajnok Battai Sugár Katinka volt. A csütörtökön a debreceni Benedek Elek Könyvtárban rendezett közönségtalálkozón az olimpikon az esemény moderátorával, Parádiné Kenéz Tündével, a programsorozat szakosztályvezetőjével beszélgetett a mindennapi életéről, az eddigi pályafutásáról, valamint szóba került az is, hogy a párizsi olimpiáig még milyen versenyek várnak rá.

Battai Sugár és Parádiné Kenéz Tünde

Fotó: Molnár Péter

Fontos a pihenés

Az esemény felvezetéseként a hangszóróból stílszerűen a Queen sikerslágere, a „We Are the Champions” szólt, azonban Battai Sugár elsőként még nem a pályafutása eddigi sikereire gondolt vissza, hanem a mostani pihenőidejéről mesélt.

A párizsi olimpia előtt már csak most van nagyobb szünetünk. Szerencsésen jött ki, hogy éppen a húsvét ideje alatt töltődhetek fel. Családunkban nagy hagyomány ez az ünnep, testvéreimmel tojást is festettem és karcoltam, sokan meg is locsoltak, és még sonkát is ettem. A barátokkal is sok időt töltöttem együtt, és bár két és fél hétig most nincsenek edzéseink, igyekeztem formában tartani magam

– mondta Battai Sugár.

Az olimpiák történetében minden idők legfiatalabb vívója azt is megosztotta a közönséggel, hogy mit lehet tudni a családtagjairól és a barátjáról.

– Édesapám néptánctanár, vőfély és zenész, édesanyám pedig pszichológus, mentáltréner. Nagy szó, hogy nővérem, Lili Lujza például a Nemzeti Színház Csongor és Tünde darabjának főszereplője. Lili és én az Ady Endre Gimnáziumban tanultam, míg húgom, Bíbor Rózsa jelenleg a Waldorf Gimnázium iskolának padjait koptatja. A barátom szintén vívó, csak párbajtőröző, próbálunk minél több minőségi időt együtt tölteni Budapesten – fogalmazott.

Battai Sugár mindig motivált

Szó esett arról is, hogy a Sugi becenévre hallgató sportoló korábban zongorázott is, ami a mai napig közel áll a szívéhez. Kiskorában először úszott, úgy gondolta, az nem az ő sportága, így kilenc évesen a nagymamája javaslatára váltott a vívásra. – Dinamikus voltam, de jónak bizonyult a kéz és láb koordinációm is. Szerintem a kard a legmenőbb fegyvernem, örülök, hogy akkori és mostani edzőm, Dávid Lászlótól ennyi mindent elsajátíthattam. Motiváló volt, hogy már kicsiként is többször dobogóra állhattam. A sikerek mellett azonban természetesen voltak kudarcok is, a korosztályos kadett Eb-n és vb-n például nem szerepeltem kiemelkedően.

Aztán mégis a válogatottságig meneteltem, örökre hálás leszek szüleimnek, hogy fejlődésem és előre lépésem érdekében munka után hetente, két éven át elvittek Budapestre edzésre. Eddigi egyik legörömtelibb pillanatom, hogy ott lehettem már a tokiói olimpián is, és bár akkor a „második apukám”, Dávid László nem utazhatott el, remélem, már Párizsban ő is ott lehet

– nyilatkozta Battai Sugár.

Battai Sugár a párizsi olimpiára készül

Fotó: Molnár Péter

Indul a hajrá az olimpiáig

Az olimpikon azt is megosztotta, hogy a csapattal az első világbajnoki címüket sokan még véletlennek tulajdonították, azonban ők a második vb-arany bebizonyították: többször is képesek a sikerre. Rendkívül motivált, hogy a párizsi olimpián is valami nagyon alkossanak, de előtte még több fontos verseny is vár rá. – Előnyöm, hogy általában nyugodt tudok maradni, a stressz nem igazán visz el a versenyeken. A csapat többi tagjával nagyon jól tudjuk egymás gondolatait, barátnők is vagyunk. Általában napi két edzésünk van, nekem kissé nehezebb, hogy sokszor Budapest és Debrecen között ingázok.

Néhány éve még különböző tornatermekben edzettünk, ezúttal pedig már a DEAC kötelékében kiváló körülmények között készülhetek a cívisvárosban. A párizsi olimpiáig többek között Hongkongban edzőtáborozunk majd, Szöulban lesz Grand Prix, Bulgáriában pedig válogató verseny, lesz még országos bajnokság, tehát dolgos hónapok előtt állok

– zárta a beszélgetést a kardvívó, aki a helyszínen több érmét és a felszerelését is megmutatta az érdeklődőknek.