Magyarország legjobb ökölvívó egyesületeinek bokszolói edzenek együtt Hajdúszoboszlón a Szép Ernő úti teremben. Olimpikonok, világbajnokok, Európa-bajnokok, magyar bajnokok és feltörekvő tehetségek is együtt kesztyűznek Czirják András kerek évfordulóján. A Hajdúszoboszlói Sportegyesület Ökölvívó szakosztályának vezetője ugyanis január 11-én töltöttte be a negyvenedik életévét. Egy nappal később lesz az igazi buli számára, amikor a bokszoló barátaival együtt edzhet és ünnepelhet. – Szeretnék egy olyan felejthetetlen emléket a negyvenedik születésnapomról, amire mindig emlékezhetek és erről ne csak én beszéljek, hanem a barátaimmal is fel tudjam eleveníteni az eseményeket.

Ezért találtam ki a közös kesztyűzést, amely egyébként egy főpróba is a jövő heti Bocskai István Ökölvívó Emlékversenyre is. Ott az ország legjobbjai fognak bokszolni egymás ellen, akik sokszor barátként tekintenek egymásra.

Ilyenkor viszont ezt félreteszik és nem ellenségként, hanem ellenfelek lesznek. Örülök, hogy a hívásomra mindenki igent mondott. A közel száz bokszoló helyett lehetnénk két-háromszázan is, viszont a hely korlátot szab. Majd lehet tartunk egy utószületésnapot is – mondta Czirják András, a hajdúszoboszlói ökölvívás motorja.

Híres bokszolók

Pénteken kora este a legnagyobb klubok kesztyűznek tehát. Itt lesz Balzsay Károly, profi nagyközépsúlyú világbajnok, aki a Budapesti Honvéd vezetője. Meghívást kapott Váradi János, az 1980-as moszkvai olimpia bronzérmese. Képviseli magát a Halker Király Team is, amely egyébként szorosan együttműködik a Hajdúszoboszlói Sportegyesülettel is, a fedélzeten lesz Veres Roland felnőtt Európa-bajnokság harmadik helyezett bokszoló is. Erdei Zsolt ugyan nem tudta elfogadni a meghívást egyéb hivatalos elfoglaltság miatt, de a Madárfészek Ökölvívó Akadémia is képviseli magát Vida József András vezetésével. A tervek szerint itt lesz Kovács Richárd felnőtt Európa-bajnokság harmadik helyezettje, párizsi olimpiai kvótás Nyíregyházáról, Bernáth Attila ifi Európa-bajnok a DVSC-től és ifj. Nileborg Krisztián junior Európa-bajnok a Stronghand Boxing Team csapatából. Továbbá érkeznek bokszolni Budapestről, Veresegyházáról, Csepelről, Vecsésről, Ceglédről, Szolnokról, Egerből, Hajdúhadházról, Székesfehérvárról, Balatonlelléről és Tápiómentéről is. A hajdúszoboszlóiakat színeiben pedig többek között kesztyűzik majd Czifra Dia, Horváth Szabolcs, Dóró Levente, Tímár Boglárka és az egyesület alelnöke, a profi kick-box világbajnok Tumbász József is. Ez a közös baráti kesztyűzés jó üzenete annak, hogy mennyire összetartó a magyar ökölvívó közösség. Az ilyen megmozdulások rendszeresek, hiszen kisebb csoportokban is szoktak a klubok összejárni. Legutóbb, január 10-én a Hajdúszoboszlói Sportegyesület a Budapest Honvédnál edzett Budapesten.