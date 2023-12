Hálás a szüleinek a neveltetéséért, okosan gazdálkodik az eddig megkeresett pénzével, és huszonnégy évesen Marozsán Fábián már azt is tudja, milyen befektetésbe kezd, ha egyszer abbahagyja a teniszt. A világranglista 64. helyén álló játékos minél hamarabb megelőzné Fucsovics Mártont (59.) a rangsorban, mert ő akar az ország első számú férfi teniszezője lenni. Marozsán a profi sport darálójában is megtalálja a boldogságot, párkapcsolatban él, de a partnerével nem jelenik meg az Év sportolója gálán, mert Aucklandben lesz dolga, az Australian Openre felvezető versenyen indul. Bár ha ott is lenne az Operaházban, előre gratulálna a férfi sportolók között szerinte toronymagas esélyes Szoboszlai Dominiknek – írta a magyarnemzet.hu.

Fontos a csapatösszetétel

A HSE sportolója először az őt körülvevő személyekről beszélt a Magyar Nemzetnek. – A stáb összetétele változott, sokkal személyre szabottabb lett a programom. Az edzőmmel, Balázs Györggyel a nyár óta dolgozom, egyelőre az Australian Open végéig szól a megállapodásunk. Mindenféleképpen magyar stábot szerettünk volna. A közeljövőben el tudom képzelni, hogy Gyuri mellett egy olyan edző is segítse a csapatomat, aki friss, a magyar tenisztől eltérő szemléletet hoz a rendszerbe. Ez nem jelenti azt, hogy a magyar felkészítőimmel ne tudnánk változtatni a fejlesztésre szoruló ütéseken. Illetve a játék valamennyi elemében fejlődnöm kell. Úgy érzem, hogy a rám jellemző szorgalom és alázat nem változott. Gyakran kérdezik is tőlem, hogy miért pont májusban, a Carlos Alcaraz elleni győzelemmel hívtam fel magamra a figyelmet – mondta.

Nagy skalpokat gyűjtött

A feltörekvő tehetség hamar világhírnevet szerzett, hiszen több az elitbe tartozó teniszezőt győzött le. Ezek közül egyértelműen a Carlos Alcaraz felett aratott siker a legédesebb. – Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy alig van értékesebb skalp a teniszvilágban, mint Carlos Alcarazé. Esetleg a Grand Slam-rekorder, Novak Djokovics vagy a jövőre visszatérő Rafael Nadal elleni győzelem vetekedhet ezzel. Hirtelen nem is tudom, melyikre van nagyobb esély. Djokovics harminchat évesen is magabiztosan játszik, visszaveri a fiatalok támadásait. Nadal talán maga sem tudja, hogy a sérülése után mennyi ideje van még a teniszben. Szóval, Alcaraz legyőzése az életem győzelme, nem hiszem, hogy ezt valaha sikerül túlszárnyalnom – folytatta.