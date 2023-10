Marozsán Fábián végezetül elmondta, élvezi, hogy most már belőle is felkészülnek a magasabban jegyzett teniszesek, ugyanakkor ez meg is nehezíti a dolgát. A sportoló portálunk kérdésére elárulta, idén még van egy versenye Szófiában. Ezt követően egy hetet pihenni fog, majd újra elkezdi a felkészülést a következő esztendőre.