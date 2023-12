Hétfőn (ma) megkezdődött az internetes szavazás 2023 legjobb sportolóira - a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) tagjai 66. alkalommal voksolhatnak, számolt be az MTI.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sporton ismertette a listákat. A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze, a szavazás december 28-ig tart. Ekkor jelentik be - szintén az M4 Sporton -, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége 2024. január 8-án az Operaházban rendezi meg az M4 Sport-Az Év Sportolója Gála 2023 díjátadót. A műsor 19.30-tól lesz látható az M4 Sporton.

Szöllősi György emlékeztetett rá: az utóbbi években egyre több sportújságíró vesz részt a voksoláson, az MSÚSZ célja pedig az, hogy az idén is 400 felett legyen a szavazók száma. Hozzátette, hogy most először az egyéni kategóriák mind a 10 jelöltjét meghívják majd a gálára, amelyre díszvendégeket is várnak, köztük Javier Sotomayor kubai olimpiai és többszörös világbajnok, világcsúcstartó magasugrót.

Az MSÚSZ negyedszer díjazza az Év sportpillanatát, az m4sport.hu oldalon található, a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára a szurkolók szavazhatnak szintén december 28-ig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.