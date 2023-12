Battai Sugár egészen elképesztő évet zárt 2023-ban: többek között Milánóban és Plovdivban is csapatban szerzett aranyérmet. Egyéniben idén Kairóban az Európa-játékokon zárt bronzéremmel, de számtalan versenyen öregbítette a DEAC hírnevét. Sugi időközben Prima-díjat is kapott, amelyről elmondta, hatalmas megtiszteltetés, hogy fiatal kora ellenére ekkora elismerésben részesült. A Haon az idei évéről, a díjról, a jövőbeli terveiről, tanulmányairól, s a karácsonyi időszakról kérdezte a kardvívó olimpikont.

Soha rosszabb évet?

Hála az égnek, mondhatjuk.

Számos versenyen szerepeltél idén, fantasztikus eredményeket értél el. Melyikre vagy a legbüszkébb?

Rengeteg verseny van mögöttem, s őszintén, én sem tudom mindet felidézni. Az év elején junior kategóriában versenyeztem például. Csapatban sikerült aranyérmet is szereznünk a társaimmal, fantasztikusan teljesítettünk. Azt sosem gondoltam volna, hogy ilyen hamar felnőtt világkupán is előkelő helyezést érhetek el. Ennek ellenére Athénban sikerült a csúcsra jutnom.

Minden esztendőhöz úgy állok hozzá, hogy szeretnék fejlődni, s nem feltétlen a helyezésekre gondolok. Idén szerencsére sokszor jól jött ki a lépés, ebből próbálok építkezni a továbbiakban.

Van olyan dolog, amelyben javulnod kell?

Talán nem vagyok elég magabiztos egy-egy versenyen, de ezen szeretnék javítani. Fontos, hogy elhiggyem, van keresnivalóm a nálam akár magasabban jegyzett sportolók ellen is.

A profi sportolók esetében gyakran előtérbe kerül a sportpszichológusok szerepe. Esetleg te is dolgozol ilyen szakemberrel?

Alapvetően a vívás rendkívül összetett sport. Felnőttkorban a mentális felkészülés az egyik legfontosabb, a teljesítményünk nagy százalékát teszi ki. A rutinszerzés egy másik szempont, szerencsére kiskorom óta ebben van tapasztalatom. Az eredmények tudnak önbizalmat adni, ugyanakkor teher is lehet, mindkettőre volt már nálam is példa. Sportpszichológussal dolgozom, szerintem egy bizonyos szint fölött már szükség is van rá. A sikert és a kudarcot is fel kell tudni dolgozni, ebben nagyon sokat segítenek a szakemberek.

Vannak, akik úgy tartják, ha korán érik sikerek a sportolókat, hamar kiéghetnek. Te hogy vélekedsz erről?

Szerintem a sikereknek inkább motiválónak kell lenniük. A karrierem további részében is fontos szerepe lehet szép eredményeknek. Persze vannak ellenpéldák, de ebből inkább építkezni kell.

Az idei évben volt olyan, amikor esetleg lenéztek téged? Arra esetleg volt példa, hogy érezted, komolyan számolnak veled?

Leginkább Athénban éreztem úgy, hogy az ellenfeleim talán elbizakodottak voltak. Akikkel ott vívtam, mindegyikük magasabban jegyzett sportoló volt. Nem mondom, hogy nagyképűek voltak, de korábban nem kerültem velük össze, így meg tudtam őket lepni. Csapatban a franciák ellen tapasztaltam hasonlót például Kairóban. Úgy tűnt, lazábban veszik, nekünk ez természetesen kedvezett. Manapság, főleg az eredményeim után komolyabban vesznek, de ez leginkább motivál.

A 2024-es évedre miként tekintesz? Mennyire várod?

Egyértelműen az olimpiára készülünk. A párizsi esemény előtt lesz három világkupa, amelyen egyéniben és csapatban is szerepelni fogok. Nagyon fontos állomásai ezek a versenyek a kvalifikációnak. Ha sikerülne kijutni, minél jobban szeretnénk teljesíteni, minél több embert tennénk büszkévé.

Belegondoltál már, hogy Tokió után ismét ott lehetnél?

Gondolkoztam már rajta, főleg úgy, hogy Japánban már ott lehettem korábban. Bizakodó vagyok a kvótaszerzést illetően, de nem szeretném elszólni magam. Addig rengeteg teendőm van.

Őszinte leszek, libabőrös vagyok, ha erre gondolok. A tokiói versenyt sosem fogom elfelejteni, biztosra veszem, ha sikerül kijutni, most sem lesz másképp.

Olyan helyzetben vagyunk most, hogy nehéz lenne elrontani, de folyamatosan dolgoznunk kell. Az addig rendezendő megmérettetéseken kell fejlődnünk. Minden sportolónak megtiszteltetés a hazáját képviselnie.

A sikereiddel kiérdemelted, hogy nevezzenek a Prima-díjra, sőt kiderült, meg is nyerted az elismerést. Hogyan fogadtad a hírt?

Amikor megtudtam, hogy jelöltek, lesokkolódtam. Hamar kiderült, hogy meg is nyertem. Hatalmas örömöt éreztem, s rendkívül megtisztelő ez az elismerés.

Sokan irigyelhetnek, hiszen rengeteg országban megfordulsz. Ezek neked is örök élmények?

Sok esetben úgy van, hogy csak a repteret, a hotelt és a csarnokot látjuk. Amikor van arra lehetőségünk, hogy szétnézzünk, mindig kihasználjuk az alkalmakat. Nagy előnye a világeseményeknek, hogy általában gyönyörű helyeken rendezik. Eszméletlenül hálás vagyok azért, hogy már ilyen fiatalon sok országban és kontinensen járhattam. Amikor elkezdtem a sportágat, nem gondoltam volna, hogy ilyen szerencsés leszek.

Van kedvenced?

Franciaországot nagyon kedvelem, illetve Japán és Dél-Korea is kedves számomra. Utóbbi kettő esetében leginkább a kultúrsokk az, ami emlékezetessé teszi.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanulsz. Milyen céljaid vannak ezzel? Mennyire veszed komolyan a tanulást?

Nem tudom, miként tudnám végezni az egyetemet, ha nem így állnának hozzám. Minden tanárom segítőkész. Az előző évben egyáltalán nem tudtam bemenni az órákra, de így is kerestek arra megoldást, hogy le tudjam tenni a vizsgáimat. Nagyon hálás vagyok ezekért a gesztusokért. Nyilván megérzem a hiányát annak, hogy nem vagyok ott sokszor órákon. Alapvetően a vívóközeg is olyan, hogy egészen kicsi kortól komolyan kell venni a tanulást, az edzőink is ezt tanítják nekünk. A sport utáni életre is gondolok, szeretnék több lábon is állni. A dietetika nagyon érdekes, nem kizárt, hogy azzal fogok foglalkozni.

Közelednek az ünnepek, hogyan tölti a karácsonyt egy élsportoló?

Szenteste a családdal szoktunk ünnepelni, ez mindig így van általában. Bár a két ünnep között már edzőtáborban leszek.

Belefér ilyenkor a „csalás”, ha az ételekről beszélünk?

Szerencsére a vívás nem feltétlen egy állóképességi sportág, így az étrendet néha lehet lazábbra venni. A dietetikusom még írt is néhány karácsonyi receptet, de figyelmeztetett: ne fosszam meg magam a klasszikus és finom étkektől. Túlzásba nem szabad esni, de ilyenkor több minden megengedett.

Van olyan étel, aminek kötelező ott lennie az asztalon?

A halászlé! Ez sosem maradhat el.

Milyen célkitűzéseid vannak a következő esztendőre? Nincs olimpia Battai Sugár nélkül?

Reméljük, így lesz! Említettem, mentálisan fejlődnöm kell, s bízom benne, hogy méltóképp képviselhetem Magyarországot az ötkarikás játékokon.

A beszélgetést itt hallgathatják meg.