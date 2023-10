Újra hazai pályán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata, a Tippmix Férfi NB I. A 4. fordulójában az EGIS Körmend együttese érkezik az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba. A szombaton 18 órától kezdődő összecsapáson nem lesz egyszerű dolga Andjelko Mandics gárdájának, hiszen a vasiak eddig mindhárom bajnoki mérkőzésüket magabiztos játékkal nyerték – írta a deac.hu.

Hiányzik az önbizalom

A csalódáskeltő Oroszlány elleni vereség, a Kecskemét elleni biztató feltámadás, és a Szolnok elleni elszalasztott lehetőség után újabb nehéznek ígérkező összecsapás következik a Debreceni Egyetem számára, hiszen a makulátlan mérleggel rendelkező Körmend látogat a Nagyerdőre. Mócsán Bálinték az első három fordulóban a legkevesebb pontot szerezték az élvonalban, mely nem sok jót sugall a jövőre nézve, ám bizakodásra adhat okot, hogy a 14 tagú mezőnyben csak a Szolnok és a Körmend kapott náluk kevesebb kosarat. – Nem úgy kezdtük a szezont, ahogy szerettük volna, a mérlegünk mellett a mutatott játékkal sem vagyok elégedett.

A védekezésünk azt gondolom, hogy rendben van, de támadásban sokat kell még javulnunk, nagyon kevés pontot szerzünk.

Egyelőre hiányzik az önbizalom a játékunkból, és nem a legjobb helyzeteket alakítjuk ki egymásnak, ami a legutóbb a Szolnok ellen nagyon kiütközött, hiszen mezőnyposztról összesen egy hárompontos érkezett. A jóval hatékonyabb helyzetkiválasztás mellett az eladott labdáink számát is csökkentenünk kell, mert ennyi elajándékozott lehetőséggel nagyon megnehezítjük a saját dolgunkat – vélekedett az eddigiekről Andjelko Mandics.

Több pontot kell dobni

A Körmend finoman fogalmazva sem a DEAC kedvenc ellenfele, hiszen 2017 óta íródó közös történelmük során eddig tizenegy alkalommal találkoztak egymással a felek, ebből kilencszer is a vasiak hagyták el győztesen a pályát. A legutóbbi kiírásban mindenesetre sikerült otthon tartaniuk a pontokat a cívisvárosiaknak, hiszen – akkor még David Dedek irányításával – 18 ponttal múlták felül a piros-feketéket. A közel egy éve aratott nagyarányú siker megismétlése hatalmas bravúrnak számítana, hiszen az előző bajnokság bronzérmese a játékoskeret átalakulása ellenére is nagyon erős csapat benyomását kelti eddig. A felkészülés során és az első fordulóban ugyan helyenként még döcögött a szekér, de az ASE (80–62) elleni idegenbeli és a Sopron (93–56) elleni hazai kiütés már igazolta, hogy nem véletlenül tartják a vasiakat idén is éremesélyesnek. – A Körmend játéka nagyon meggyőző, hiszen háromból hármat nyertek, ráadásul mindegyik meccsükön dominálni tudtak. A két amerikai hátvédjük, Cook és Morgan jól szervezi a játékukat, hatékonyan bontanak és a precíz befejezések mellett a társakat is rendre megtalálják.

Eddig jól működő védekezésünkre most is szükség lesz, de az biztos, hogy az eddig átlagolt 68 pont nem lesz elég ellenük.

A felkészülési mérkőzéseket és a bajnoki találkozókat tekintve az eddigi legjobb ellenféllel találkozunk most szombaton, nagyon nehéz meccs vár ránk, de természetesen hazai pályán szeretnénk őket legyőzni – zárta szavait a DEAC vezetőedzője.