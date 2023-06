A DVSC kézisei rendkívül eredményes szezont zártak, hiszen a bajnokságban és a Magyar Kupában is megszerezték a bronzérmet. A lányok éppen jól megérdemelt szabadságukat töltik, hogy felfrissülve kezdhessék meg a felkészülést a következő idényre.

Hámori Konszuéla | Forrás: Catherine Gabriel/Instagram

Ahogy arról már korább beszámoltunk Töpfner Alexandra és Catherine Gabriel –, aki korábban ott élt – is ellátogatott a francia fővárosba, sőt utóbbi még mindig ott van és vendég is érkezett hozzá. A francia kapus az Instagramon számolt be arról, hogy a Loki átlövője, Hámori Konszuéla is ott van vele Párizsban. Cathi a képhez a következő megjegyzést fűzte: „Magyar lány Párizsban”

Forrás: Planéta Szimonetta/Instagram

Nem csak ők tartózkodnak azonban a fények városában, hiszen Planéta Szimonetta, – aki a DVSC előtt 4 évig kézilabdázott Franciaországban – szintén onnan posztolt az Instagram oldalán. A válogatott átlövő a képek tanúsága szerint ellátogatott többek között a világhírű Lafayette áruházba is.

BA