A bajnokságban és a magyar kupában is bronzérmes lett a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapata, amellyel teljesítette az előzetes célkitűzéseket Szilágyi Zoltán együttese.

A bajnokságban 26 meccsen 18 győzelem, 3 döntetlen és 5 vereség a Vasutas mérlege, melyhez 778–633-as gólkülönbség és 39 megszerzett pont járult. Hazai pályán tízszer nyertek, egyszer ikszeltek, kétszer pedig vesztesen hagyták el a pályát a piros-fehérek. Idegenben 9 siker, 1 döntetlen (az FTC otthonában), valamint 3 vereség került a debreceni statisztikába.

Jól kezdés

Szilágyi Zoltán vezetőedzőt portálunk kérdezte a szezon sikereiről, nehézségeiről és tanulságairól. Arra a felvetésünkre, hogy az utolsó négy bajnoki fölényes győzelmeinek tükrében kár, hogy vége lett a bajnokságnak, a szakember kendőzetlenül rávágta, nem gondolná, hogy túl sokan osztanák ezt a véleményt a gárdán belül. – Hosszú volt a szezon, már nagyon vártuk a végét – ismerte el. Szeptemberben négy győzelemmel kezdtünk hazai pályán, benne a közvetlen rivális Mosonmagyaróvár ellen. Addig nagyon feszesek voltunk, ám utána történt egy megingás, ami miatt átmenetileg hullámvölgybe kerültünk.

Bár összesen háromszor kaptunk ki – és abból az egyik a Győr elleni 22–25 volt – idegenben, a bajnokságban – és a nemzetközi kupában is – voltak problémáink távol az otthonunktól.

Ami nagyon fájó, az a budaörsi kudarc, ahogy arról már volt szó, a bajnokság első négy mérkőzését behúztuk, majd idegenben szorongattuk meg a Győrt, aztán egy kicsit hátra dőltünk, aminek vereség lett a következménye. Ami még mindenképp csalódás, az a siófoki vereség, de nem is igazán az eredmény miatt, mert ott ki lehet kapni, de nem plusz kilenc gólról. Az a leolvadás kellemetlen volt, komoly pofon, amiből szerencsére tanultunk, és később már nem adtuk le a nagy különbségű félidei előnyünket – ecsetelte.

Nem a legjobb hangulatban

A bajnokságot megszakította az Európa-bajnokság, amely magyar szempontól egy fájó, 11. hellyel zárult. A csapatnak több Loki-játékos is tagja volt, akik érthetően nem a legjobb hangulatban érkeztek vissza a folytatásra. – Abban az időszakban nagyon sokan kritizáltak is bennünket, illetve a klubban folyó munkát, amit kivetítettek a válogatott szereplésére – idézte fel Szilágyi Zoltán. – Ott voltak nehézségeink, és a játékosok önbizalma sem volt éppen a legmagasabban.

Ráadásul erre jöttek rá a sérülések, ami például Hornyák Dóra egész szezonját megpecsételte. Karina Jezsikava terhes lett, a helyére hozott Jovovics Jovana is megsérült, nem is tudtuk beépíteni.

Ez mindenképpen komoly kihívások elé állított bennünket, főleg úgy, hogy tudtuk, hogy a januárban a megkezdődő EHF Európa-liga miatt nagyon komoly menetelésre fogunk kényszerülni. Ám a december 30-i Győr elleni összecsapáson már lehetett érezni, hogy újra összeálltunk, illetve egyre jobb formába kerülünk –idézte fel.

Az EHF Európa-ligában nem sikerült a továbblépés a csoportkörből, a Loki, a dán Nyköbing, és a norvég Sola egyaránt nyolc pontot gyűjtött, míg a horvát Podravka Vegeta pont nélkül zárt. Az egymás elleni eredmények viszont nem a piros-fehéreknek kedveztek, így a skandinávok léptek tovább, a debrecenieknek pedig maradt a keserű pitulát jelentő harmadik hely.

–Az Európa-liga szereplés csalódás volt, mert mióta ebben a formájában rendezik meg, nem volt olyan csapat, amelyik négy győzelemmel, nyolc ponttal ne lépjen túl a csoportkörön. Persze voltak ott is nem olyan jól sikerült meccseink, a skandináv túrák minimum négy napos utazást jelentettek, ami nagyon fárasztó. Ehhez nem voltunk hozzászokva, és erre találnunk kell – már ha van – egy, a csapat számára kedvezőbb megoldást. Nem azt mondom, hogy csak emiatt, de mindenképp fontos tényezője volt annak, miért nem tudtuk az idegenbeli mérkőzéseken – elsősorban Norvégiában és Dániában – azt a teljesítményt nyújtani, amit elvártunk magunktól – ismerte el.

Méltó ellenfelei

Hozzátette, szerencsére a bajnokságban ez nem vetette vissza az együttest, amely sorra hozta a mérkőzéseit, és Magyar Kupában is megszerezte a bronzérmet. – Tavasszal már látszott, hogy egyenesbe jöttünk, az utolsó négy idegenbeli mérkőzésünket plusz 67-es gólkülönbséggel hoztuk le, ami mindenképpen dicséretes.

Előrelépés az előző évhez képest, hogy egy év alatt két érmet is szerzett ez a csapat, és még mellette azt gondolom, pozitívumként el lehet mondani, hogy öt mérkőzést játszottunk a Fradi és a Győr ellen, melyeken méltó ellenfelei voltunk a Bajnokok Ligája Final Fourba jutott két gárdának.

Ebből is látszik, hogy idén is előrébb léptünk, ugyanezen az úton szeretnénk haladni tovább jövőre is – mondta el a szakember.

A HAON arra is kíváncsi volt, a szakmai stáb kit látott a szezon legjobbjának. Szilágyi Zoltán kifejtette, egy csapatsportnál az edzők nem szívesen emelnek ki egy valakit, mert a hosszú szezon alatt ingadozhat a játékosok formája, de ha egy valakit kellene mondania, akkor Petrus Mirtill az, aki egész idényben folyamatosan megbízhatóan teljesített.

Nincsenek könnyű helyzetben

A csapat pihenőre vonult, a tervek szerint legközelebb július 12-én találkoznak a lányok, és megkezdik a 7 hetesre tervezett felkészülést. Az már egy más összetételű DVSC Schaeffler lesz, hiszen távozott Bordás Réka, Ann-Cathrin Giegerich, de Szabó Nina és Torda Vanessa is máshol folytatja kölcsönben. Érkezési oldalon a kapus Gabrileja Bartulovic, a dán jobbátlövő Elinore Johansson, a jobbszélső Grosch Vivien, valamint a beállós Juhász Kata. Utóbbi sajnos súlyos sérülést szenvedett az egyik bajnokin, így jelenleg egyedül Füzi-Tóviz Petra áll rendelkezésre azon a poszton.

– Az volt a legfontosabb dolgunk, hogy a távozó Bordás Réka helyére megfelelő megoldást találjunk. Juhász Kata személyében sikerült is egy nagyon tehetséges, fiatal és ambiciózus játékost igazolnunk, ám sérülése miatt úgy néz ki, hogy a következő éve a rehabilitációról szól majd. Emiatt most az a legfontosabb feladatunk, hogy találjunk Füzi-Tóvizi Petra mellé egy váltótársat, ezen dolgozunk gőzerővel – nyilatkozta Szilágyi Zoltán.

Nem lesz egyszerű dolga a debeceni klubvezetésnek, mert a minőségi játékosok nagy többségének már szerződése van a következő szezonra. A magyar játékospiac szűkösségét ismerve, vélhetően külföldről csatlakozik majd valaki a piros-fehérekhez.

A csapat már pihenőre vonult, a tervek szerint legközelebb július 12-én találkoznak a lányok, és megkezdik a 7 hetesre tervezett felkészülést.

MSZ