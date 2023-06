A sportolóknak a nyár a felkészülés és az edzőtáborok mellett természetesen a pihenésről is szól. A DVSC Schaeffler együttese a mögöttünk hagyott szezonban két bronzérmet is szerzett, így teljesítették az idény célkitűzéseit. Sőt, szép skalpokat is gyűjtöttek tavaly.

Szép időszak van mögöttük

Ha bravúrok, akkor érdemes megemlíteni a Győr elleni szűkös vereségeket, a nemzetközi kupaszereplést, a Ferencváros otthonában szerzett pontot, s a két harmadik helyet is. Az eredmények mellett sokszor tetszetősen is kéziztek Füzi-Tóviziék, s ez sok energiát kivehetett a sportolókból. Ennek megfelelően a klub két kulcsjátékosa, Catherine Gabriel és Töpfner Alexandra is a fővárosban, Párizsban tölti szabadságát, melyről Instagram-oldalukon számoltak be.

A Vasutas kulcsembereinek szüksége is van a pihenésre, hiszen, ha hinni lehet a híreknek, a következő szezonban is nagy tetteket vinne véghez Szilágyi Zoltán együttese.

