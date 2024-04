A fordulás után Djokovics büntetői, Henry hármasa és Wesson betörése után tovább nyílt az olló, az első debreceni kosárra három percet kellett várni, Drenovac dobott be egy középtávolit faulttal együtt (30-58). Területvédekezésre váltott a DEAC, mellyel sikerült is valamelyest lelassítani a vendégeket, Tadics pontos távolijaival közelebb is kerültek, de Filipovics zsákolásának köszönhetően végül ezt a periódust is a Honvéd nyerte (45-71).