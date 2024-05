A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Katolikus Bált rendezett május 10-én, Debrecenben, a Kölcsey Központban. A több mint ötszáz fős, jó hangulatot, kulturális és gasztronómiai különlegességeket kínáló összejövetelre a város és az egyházmegye plébániájának hívei mellett baráti társaságok, bálozni vágyók fogadták el a meghívást. A házigazda Palánki Ferenc debreceni-nyíregyházi megyéspüspök volt – számolt be az egyházmegye honlapja.

Palánki Ferenc debreceni-nyíregyházi megyéspüspök

Forrás: dnyem.hu

A főpásztor személyesen is üdvözölte az érkező bálozókat, majd a nyitóceremónián – a geszterédi Szent Anna köznevelési intézmény diákjai énekes köszöntője után – pohárköszöntőt tartott, és üdvözölte az asztal köré gyűlő egyházmegyét.

A vacsora után kezdődött a bál, amelyet bécsi keringővel nyitottak meg az egyházmegye ajaki köznevelési intézményének – az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde – 8. osztályos diákjai. A koreográfiát összeállította és a táncot betanította Gyüre Tamás táncpedagógus.

A bálon több mint ötszázan vettek részt

Forrás: dnyem.hu

Sztárfellépők is voltak, Nagy Sándor Jászai Mari-díjas magyar színész, énekes és a DoktoRock Színtársulat tagjai szórakoztatták a közönséget. A gyermekeket kézműves foglalkozás és lufibohóc is várta, de az est programjai közé a tombolasorsolás is befért.