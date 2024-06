– A megalakulásunk óta eltelt 2 évben nagy utat jártunk be. Elindultunk a terveinkkel és nagy bizalommal, nem tudtuk, mi várt ránk. Dolgoztunk, beleraktunk mindent, és mára kialakult egy olyan mag, amelyre büszkén tekinthetünk, és amely olyan értékekkel rendelkezik, hogy képes új paradigmát hozni, szakítani az elmúlt 30 évvel – foglalta össze a szövetség eddigi munkáját Aba-Horváth István, a szervezet Országos Roma Önkormányzat elnökjelöltje pénteken a Cikösz kampányzáró rendezvényén.

A Cigány Közösségek Szövetsége (Cikösz) Debrecenben tartotta kampányzáró rendezvényét

Forrás: Kiss Annamarie

– A tisztelet, az elfogadás, a becsület, a jóakarat és a szeretet még mindig olyan alap, amire lehet közösséget és nemzetet építeni. Akik csak a saját érdekeiket nézték, mind elbuktak. Ez az időszak az aratás ideje. Azt a közel 4600 jelöltet nem a szárnyas hangyák hordták össze, hanem a közösség azzal a munkával, amit több mint 1000 településen végzett – osztotta meg a kampány alatt szerzett tapasztalatait. Hozzátette, a Cikösz listája már a jövőt építi, és mint fogalmazott, az a hálózat, amit létrehoztak, európai szintű munka volt, amelyben a szavazói akaratot semmilyen eszközzel nem befolyásolták.

Aba-Horváth István azt is hangsúlyozta, hogy óriási erő van a cigány közösségben, amelyre a nemzetnek is szüksége van, és égő gyertyához hasonlította a Cikösz képviselőjelöltjeit, akik fényt és reményt adnak. Mint fogalmazott, közülük fáklyaként emelkedik ki Szűcs Csaba, Kiskunhalas alpolgármestere, aki szintén felszólalt a kampányzáró eseményen. Beszédében a választásig hátralévő két nap jelentőségét nyomatékosította és arra is kitért, mit nyerhet a roma közösség június 9-én. – Elvárják, hogy az elmúlt 30 év problémáit orvosoljuk. Ha győzünk, az egyszerre erős felhatalmazás és hatalmas felelősség, hogy megmutassuk, lehet ezt jól is csinálni – adott hangot a vélekedésének Szűcs Csaba, aki szerint soha nem volt még ilyen fontos, hogy összefogjanak a romák. – Eljött az idő, hogy a baloldal és Brüsszel ellen megvédjük a közösséget, a Cikösz készen áll erre – jelentette ki.

A Cikösz elhozhatja a rendszerváltást

Papp László, Debrecen polgármestere a romaügyi tanácsadója, Aba-Horváth István munkásságát méltatta, akivel közös párbeszédükben kiemelt hangsúlyt kapott a gyerekek iskoláztatása. – Ma sem kielégítő a cigány gyerekek száma a középiskolákban. Sokat kell még tennünk azért, hogy a roma gyerekek megfelelő szakmát tudjanak tanulni és képesek legyenek magukról gondoskodni. Egy komplex programon gondolkozunk közösen a Debreceni Szakképzési Centrummal, amely arra koncentrál, hogy a fiatalok megtalálják a számukra legjobb pályát. Debrecen a roma erőforrásból építkezni akar, a város támogatására mindenképpen számíthatnak – fogalmazta meg.