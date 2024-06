Józsefvárosban garázdálkodott és fideszes plakátokat rongált meg két nappal ezelőtt Szabó Bence debreceni momentumos önkormányzati képviselő – ez olvasható egy, a Magyar Nemzethez eljutott tanúkihallgatási jegyzőkönyvben.

Szabó Bence, a Momentum debreceni önkormányzati képviselője

Forrás: Magyar Nemzet

Aktivisták érték tetten a momentum képviselőjét

Mint írják, az ügyben a rendőrség is eljárást indított, a Fidesz egyik kampányszervezőjét mint szemtanút, már ki is hallgatták a botrányos esetről. Ő elmondta, hogy június 4-én este két társával szórólapokat osztogattak a kerületben, majd éjjel negyed kettőkor arra lettek figyelmesek, hogy a Práter utcában egy bordó színű kapucnis pulcsiban lévő férfi matricákat ragasztott a korábban már kihelyezett választási plakátokra.

A tevékenységünk során már észleltük, hogy több plakáton is ugyanez a sormintájú matricázás látható. Ezeket menet közben eltávolítottuk és a további tevékenységünk közben figyeltük, hogy rábukkanunk-e esetleg az elkövetőre. A tettenérés után felszólítottuk az úriembert, hogy adja át a matricákat és közöltük vele, hogy rendőrt fogunk hívni, illetve folyamatosan kérdéseket tettünk fel neki azzal kapcsolatban, hogy milyen célból csinálja, amit csinál, ki bízta meg és hasonlók. Erre csak tagadta a cselekményét és mindenféle elterelő válaszokat adott

– olvasható a jegyzőkönyvben.

A tanú hangsúlyozta,

az egészről videófelvételeket készítettünk, amiket a későbbiekben adathordozóra fogunk menteni. Miközben a kérdéseket tettük fel ennek a férfinek, egyszer csak megfordult és elkezdett nagy tempóval sétálni a helyszínről, mi pedig gyalogosan kísérni kezdtük. Közben végig próbáltuk szóval tartani, de mivel nem nagyon volt együttműködő, így a kihangosított telefonomon keresztül a rendőrséget tárcsáztam, a férfi pedig ezt meghallva futásnak eredt a Corvin sétányon a Baross utca irányába

– áll a vallomásban, amiből az is kiderül, hogy a rendőrök végül elfogták a férfit.

A tanú elmondta azt is: az elfogás után ismerte fel, hogy a rongáló nem más, mint Szabó Bence momentumos önkormányzati képviselő.

Hozzátette: Szabó Bencét végig egyedül látták, de a menekülése közben hallották, hogy a telefonján a társaival beszélget, ez valamennyire a kamerafelvételeken is hallatszódik. Körülbelül 60-80 plakátot rongáltak meg, a keletkezett rongálási kár nagyjából hatszázezer forintra tehető – állította a tanú, aki azt is hozzáfűzte, hogy az elmúlt két hétben Szabó Bence és a Momentum pártszövetséghez tartozó aktivisták több alkalommal szervezetten további plakátokat is megrongáltak a kerületben egy másik „matricakampány” keretében, amiről szintén készült felvétel.