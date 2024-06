Egy napos, zenei diákfesztiválnak adott otthont pénteken Debrecen. A fesztivál célkitűzését tekintve elmondható, hogy zömmel fiatalokból álló diákzenekaroknak szerettek volna a szervezők lehetőséget biztosítani, hogy szélesebb körben is megismerhessék őket. Az esemény különlegességét az adta, hogy a diákok maguk szervezték meg a program teljes egészét.

June Jam utcafesztivál: a fiatalok jól érezték magukat a zenés kikapcsolódást nyújtó szabadtéri programokon

Forrás: Molnár Péter

Számos akusztikus formáció és jazz zenekar is színpadra lépetta délutáni koncertsorozat során, még Miskolcról is érkeztek fellépők. Az est későbbi részében rock és metál stílusú bandák is megszólalhattak.

Ilyen volt a June Jam Debrecenben