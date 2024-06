– Az európai parlamenti választások tétje az, hogy háború vagy béke lesz. Politikai ellenfeleink igyekeznek elbagatellizálni ezt a kérdést. 2022-ben a háború kirobbanása után mindannyian a saját bőrünkön érezhettük annak a negatív hatását – mutatott rá Papp László. Hozzátette, a mostani helyzetben józanságra van szükség, amit az európai kormányok közül csak a magyar kormány képvisel. Hangsúlyozta: fejlődni, növekedni csak békében és biztonságban lehetséges.

A válságok ellenére is sokat fejlődött Hajdúsámson

– Mikor polgármester lettem, a vármegye 8. legnépesebb települése voltunk. Most 6. vagyunk. Debrecen gazdaságfejlődése és a 471-es főút fejlesztése óriási lendületet adott a lakosságszámnövekedésnek. Hajdúsámson olyan hely, ahová szívesen költöznek az emberek – emelte ki beszédében Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere. Az elmúlt éveket értékelve elmondta, a koronavírus-járvány és az energiaválság példanélküli helyzet elé állított valamennyi önkormányzatot, de Hajdúsámson a válságok közepette is meg tudta őrizni gazdasági stabilitását, s el tudta indítani, be tudta fejezni beruházásait. – Mindezek mellett vissza tudtuk állítani a közösségi életet a régi kerékvágásba. Ebben nagy segítségünkre volt a vármegyei önkormányzat is, mely sok kiváló programot hozott a városba – tette hozzá.

Antal Szabolcs beszélt arról is, hogy a gyors ütemben növekvő lakosságszám jelentős kihívást jelent, de ebben a küzdelemben partnere a vármegye, a kormányzat és Debrecen is. – Ez az együttműködés az alapja Hajdúsámson fejlődésének. Mindannyian emlékezhetünk, mi történt a várossal 2010-2014 között, hogy húztak el mellettünk más települések. Most egy rutinos csapat dolgozik a fejlődésen, egy támogató képviselő-testülettel. Nem mindegy, hogy egyirányba húz az a szekér vagy marakodás, cívódás van – fogalmazott.