Június 7-én megtelt élettel a művelődési ház közösségi tere Nagyrábén, hiszen ünnepélyes átadó keretében avatták fel a megújult Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár épületét. A felújítás jelentős pályázati forrás bevonásával és önkormányzati önerővel valósulhatott meg.

Megújult a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár Nagyrábén

Forrás: Veress Dorina

A külső munkálatok a TOP-PLUSZ keretében végezhették el, míg a belső terek rendezésében a Magyar Falu Program forrásai (közel 35 millió forint) nyújtottak segítséget az önkormányzatnak. A beruházás keretében ráadásul a művelődési ház energetikai korszerűsítésére is megtörtént, több mint 77 millió forint vissza nem térítendő támogatást fordíthatott e célra a település. A fejlesztés során megújultak a külső-belső nyílászárók, szigetelést kapott az épület, új elektromos hálózat készült és kazáncsere is történt. A terek akadálymentesen is megközelíthetővé váltak. Az épületet Ráczné Fekete Ilona intézményvezető, Tiszai Károly polgármester, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, valamint Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat elnöke és dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár adta át.

A beszédek között a helyi tehetségek, csoportok léptek fel. A napot pedig estig tartó családi nap zárta színes programokkal.