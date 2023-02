A DVSC hazai pályán fogadja szombaton este 19 óra 30 perckor a Paks gárdáját az OTP Bank Liga 19. fordulójában. A Vasutas kifejezetten jó formában várhatja a találkozót, hiszen a tavaszi szezonban még veretlen az együttes. Emellett a Magyar Kupában is sikerült kiharcolni a továbbjutást, amelyben a következő körben a Puskás Akadémiával találkoznak Dzsudzsák Balázsék. Hatalmas változáson ment keresztül Szrdjan Blagojevics érkezése óta a Lokomotív, hiszen egy győzelemmel, s a többi mérkőzés eredményétől függően a dobogó legalsó fokára is felállhatnak. Kevesen gondolták volna ezt a két csapat őszi mérkőzésén, hiszen akkor 1–0-s tolnai siker született, s a cívisvárosiak ekkor mindössze egy győzelemmel álltak a tabellán. A paksi túrát követően jelentették be a szerb szakember érkezését Debrecenben, aki így először fog találkozni Waltner Róbert legénységével.

Eseménydús múlt

A DVSC és a Paks általában nyílt sisakos találkozókat vívott egymással, például a tavalyi szezonban 3–3-as döntetlent játszott a két együttes, ám a legemlékezetesebb – negatív értelemben – az az összecsapás, amikor 9400 néző előtt a Nagyerdei Stadionban kiesési „döntőt” vívott a Loki és szombati ellenfele. Azon a napon csupán egy döntetlenre futotta a piros-fehérek erejéből, amely kiesést jelentett, s egyben a vendég zöld mezesek bennmaradását az elsőosztályban. A tét most nem ekkora, viszont az látható, hogy mekkorát változott a világ mindkét együttessel. Szrdjan Blagojevics, a Vasutas vezetőedzője a Haonnak elmondta, újfent a három pont megszerzése lesz a cél. – A kupameccs után elsősorban igyekszünk regenerálódni, de nincs sok időnk rá, a következő összecsapás itt van a nyakunkon. Ismerjük ellenfelünket, tisztában vagyunk vele, hogy az őszi találkozón vereséget szenvedtünk, ez egy jó indok arra, hogy visszavágjunk. Remélem, hogy sikerülni fog, hasonló lesz az előző fordulókhoz, nagyon kompaktak és jól védekeznek. Fizikálisan is remek állapotban van a tolnai csapat, de mi is jól állunk ebben a tekintetben.

Magunkra kell koncentrálnunk, lépésről lépésre szeretnénk haladni, és kiszolgálni a szurkolóinkat.

Az előző hazai összecsapásunkon is remek hangulat uralkodott a Nagyerdei Stadionban, épp ezért szeretnénk egyben maradni, és sikerrel venni a következő feladatot – árulta el a tréner.

Janika is bizakodó

Azon a bizonyos debreceni kieséssel véget ért találkozón Ferenczi János is szerepelt, sőt, centimétereken múlott, hogy lövése után bennmaradást ünnepeljen a publikum. Ami akkor nem jött össze, most sikerülhet a balhátvédnek: legyőzni a Paksot. – Szerdán szerencsére sikerült továbbjutnunk a Magyar Kupában, számítottunk rá, hogy nem lesz egyszerű, de az igazat megvallva, magunknak tettük nehézzé. Nincs sok időnk regenerálódni, de meg kell oldanunk. A Paks is játszott, de ők nem túlóráztak, ettől függetlenül mindenféleképpen nyerni szeretnénk.

A Nagyerdei Stadionban nem is lehet más célunk, mint a győzelem. Hazai pályán a saját játékunkra kell koncentrálni, úgy érzem a csapatnak most már van önbizalma is, hogyha a továbbiakban is így lesz, akkor mindegy, ki lesz az ellenfél, győzelemmel kell kiszolgálnunk csodálatos közönségünket

– nyilatkozta a válogatott balhátvéd.

A DVSC–Paks találkozót szombaton 19 óra 30 perckor rendezik a Nagyerdei Stadionban, melyet az M4 Sport élőben közvetít.

Orosz Krisztofer