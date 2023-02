A Debreceni VSC a Győri ETO vendégeként lépett pályára szerda este a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Annak ellenére, hogy a hazaiak az NB II. tizedik helyezettjeként várták az összecsapást, nem számíthatott könnyű összecsapásra a Loki. Egyrészt 0 celsius fok alatti hőmérséklet fogadta a játékosokat a pályán, másrészt pedig a kisalföldiek mindenféle teher és vesztenivaló nélkül készülhettek a meccsre.

Ennek megfelelően egészen nagy lendülettel kezdtek a zöld-fehérek, bátran és agresszívan vetették bele magukat a küzdelembe. A kezdeti némi bizonytalanságot követően egyre inkább átvette az irányítást a Debrecen. Egy kifejezetten szép támadás végén Bévárdi középre lőtt passza kötött ki Bódinál, aki azonban fölé durrantott. Néhány perccel később Bódi volt az előkészítő, visszagurított labdáját azonban Dzsudzsák nagyjából ugyanoda rúgta, mint korábban csapattársa.

Az ETO először egy szabadrúgásból veszélyeztetett: Szendrei lövése tartott a bal felsőbe, de Megyeri szépen védett. Aztán ismét egy villámgyors kontrából jött a DVSC helyzete, de Bévárdi beadását Csinger vágta ki Mance elől. A Loki jobbszélsője aztán megint főszereplő volt: ballal szúrta rá a labdát a tizenhatoson kívülről, próbálkozása nem sokkal ment mellé. Az utolsó pillanatokra teljesen beszorította ellenfelét a Vasutas, aminek meg is lett az eredménye: Dzsudzsák ívelt a hosszú oldalra, Bódi fejelt vissza és Mance kapásból „bekanalazta” a labdát, ezzel közvetlenül a szünet előtt megszerezte a vezetést a Loki.

A Győr a második félidőt is úgy kezdte, ahogy az elsőt. Egészen magasan letámadták a DVSC-t a hazaiak, megnehezítve ezzel a labdakihozatalt. Lagatorék igyekeztek mindig laposan felhozni a labdát, Megyeri is ritkán választotta megoldásképpen a hosszú kirúgást. Több alkalommal kockázatosnak tűnt, hogy a vendégek egészen magukra húzták az ellenfelet. Azonban a kirontó győriek mögött ezzel nagy területek nyíltak, amit a Dzsudzsákék gyorsan, néhány passzból végigvezetett támadásokkal igyekeztek kihasználni.

Az utolsó 15 perchez érkezve lehetett érezni, hogy Tímár Krisztiánék együttese mindent feltesz majd az egyenlítésért, be is szorultak kapujuk elé a debreceni együttes tagjai. A végéhez közeledve a DVSC igyekezett minél inkább megbecsülni a labdát és hosszan járatni azt. Az ETO csatába dobta a sok harcot megért, veterán Priskin Tamást is, vele együtt próbálták meg begyötörni a hosszabbítást jelentő gólt. Aztán szinte a semmiből a játékvezető azonnali piros lappal kiállította Babati Benjámint – talán reklamálásért. Ezzel némileg elszabadította az indulatokat a spori, de a legnagyobb csattanó még hátra volt: a hosszabbítás utolsó másodperceiben Csinger Márk egy felívelést követően kiegyenlített, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban az emberelőnyben lévő Loki birtokolta többet a labdát, azonban nagyon fegyelmezetten védekeztek a hazaiak, így igazán komoly helyzet nem alakult ki. Egy beívelést követően hárman is összefejeltek, – egy debreceni és két győri, – Babunskinak fel is repedt a szemöldöke, akit percekig kellett ápolni a pályán kívül. Aztán megint jött a slusszpoén a játékrész végén: Ferenczi beívelését követően Babunski fejelte vissza a labdát, amit Loncar közelről a hálóba passzolt, ezzel ismét vezetést szerzett a DVSC.

Az utolsó 15 percben a vezetés tudatában a Loki taktikusan tartotta a labdát. A már fáradni látszó győriek a frusztrációjukat egyre többször töltötték le a debreceni futballistákon. Sokszor csak a szerencsén múlott, hogy senki nem sérült meg komolyabban. Egy felívelést követően nem sokon múlott, hogy Csinger nem egyenlített ismét, azonban nem érte el a labdát, ami így Megyerié lett. A lelkes hazaiak megint az utolsó másodpercekig támadtak, de újabb gól már nem esett a találkozón, így a Debreceni VSC bejutott a Magyar Kupa negyeddöntőjébe.

Mesterszemmel Tímár Krisztián: Örülök, hogy a csapat a jobbik arcát mutatta. Sikerült eltüntetni az osztálykülönbséget, azt mondtam a játékosaimnak, mostantól ez a szint, amit el kell érniük. Szrdjan Blagojevics: Tipikus kupamérkőzés volt. Számítottunk arra, hogy már csak a hideg és a jeges talaj miatt is nehéz meccs lesz, arra viszont kevésbé, hogy az utolsó pillanatban kapunk gólt. Gratulálok a győrieknek a helytállásukhoz.