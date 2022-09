Ahogy azzal már többször is foglalkoztunk, a nyáron új időszámítás kezdődött a DVSC labdarúgóinál, hiszen a Noah Group személyében külföldi befektetők szálltak be a klubba. A szurkolók számára váratlan eseményeket komoly tárgyalások előzték meg, a végső megállapodásba pedig olyan garanciákat is belevettek, ami alapján a DVSC Egyesület egy előre megadott áron visszaveheti a részvényeket a külföldi partnertől, ha nem teljesülnek a vállalásai.

Kósa Lajos, a DVSC Egyesület elnöke az elmúlt napokat Örményországban töltötte, ahol találkozott a szakmai partnerekkel, és tájékozódott a több külföldi klubban is részvényes Noah Group helyzetéről, befektetéseiről. Erről a szakmai útról is kérdezte a Haon a sportvezetőt.

– A nyilvánosság számára is közismert, hogy a nyáron egy új partnerrel kezdtünk együttműködést a Loki érdekében – ismertette Kósa Lajos. – Ennek a befektető partnernek két tulajdonosa van. Az egyik egy örmény üzletember, Roman Gevorgjan, akinek Örményországban vannak érdekeltségei a futballban és a gazdaságban. A másik pedig a DVSC Futball Zrt. igazgatótanácsának elnöki tisztét betöltő francia-német Ike Thierry Zaengel, aki Franciaországban van jelen a labdarúgásban. Már a tárgyalások alatt jeleztem a befektetőknek: mindkét helyszínre el fogok menni, hogy helyben is tájékozódjak, referenciákat gyűjtsek, mielőtt a többségi tulajdont jelentő részvények 51 százaléka átkerülne hozzájuk. Mivel eddig minden vállalásukat teljesítették, így az ütemezetten következő 300 ezer eurós, mind a következő, 700 ezer eurós utalást is, így nincs akadálya a többségi tulajdon átruházásnak, amely a héten megtartandó igazgatósági ülés után valósulhat meg leghamarabb. Mivel az együttműködési megállapodásban a magyar jogot és a magyar bíróságot jelöltük meg irányadóként, ezért vannak olyan alaki feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tulajdonrész átkerüljön a partnerekhez – hangsúlyozta a DVSC Egyesület elnöke.

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Kósa Lajos elmondta, az eddigi 1 millió eurót részben a DVSC finanszírozására fordítják, a többit pedig elzárolják arra a forgatókönyvre is gondolva, ha a partnerek a megállapodásban vállalt feltételeket nem teljesítenék a jövőben. Ugyanis abban az esetben a DVSC Egyesületnek jogában áll visszavásárolni a részvényeket egy előre megállapított áron. A sportvezető arról is tájékoztatott, hogy a befektetők nemcsak a saját pénzükkel finanszírozzák a kiadásokat, hanem az általuk hozott szponzorokon keresztül is. – A szerződés enged számunkra mozgásteret itt is, hiszen tartalmazza, hogy az általuk hozott szponzorokat milyen feltételek teljesülése esetén kell befogadnunk. Természetesen ha emellett mi is tudunk szponzort szerezni, akkor megtesszük, hiszen az csak a klub lehetőségeit növeli – ecsetelte.

A kiutazást nehezítette, hogy Örményországban nincs magyar nagykövetség, emiatt a magyar diplomácia közreműködését nem lehetett igénybe venni, így más lehetőségeket kellett keresni az út megszervezéséhez. Szerencsére a jégsport révén kialakított nemzetközi kapcsolatok komoly segítséget jelentettek.

– A helyi korcsolyaszövetség elnökasszonya és az örmény befektetői csoport tulajdonosa, Roman Gevorgjan segítségével számos helyre eljutottam, sok mindenkivel tudtam beszélni. Nagyon eredményes volt az út, találkoztunk az örmény labdarúgó-szövetség elnökével, akivel négyszemközt szót ejtettünk a Noah FC helyzetéről. Arról, hogy mint befektetők frissen szálltak be az örmény fociba, de az eddigi vállalásaikat ott is teljesítették. Megnéztük a stadionjukat és két, általuk menedzselt utánpótlásképző központot is, mind teljesen rendben volt. Beszéltem az örmény üzleti világban otthonos emberekkel, tőlük is nagyon jó referenciát kaptam a befektetőkről, ezek megnyugtatóak voltak számomra – emelte ki.

– Természetesen el fogok menni a francia partnerünkhöz is. Az egy teljesen más felállás, ott a Paris FC révén egy nagyon erős utánpótlásbázis van, az ottani tapasztalatokból is sokat lehet majd profitálni. Októberben van is egy franciaországi meghívásom más ügyben, a terveim szerint összekötöm a kettőt. Ez azért is fontos, mert egy ilyen volumenű együttműködés esetén jó, ha az ember a saját szemével is látja, miként dolgoznak a partnerei.

Hiszen ne feledjük, a befektetők azt vállalták, 3 évig finanszírozzák a Lokit, és közben felhozzák egy olyan szintre, hogy legyen értelme európai kupaszereplésről beszélni.

Ezt úgy, hogy közben erősen támaszkodnak az utánpótlás akadémiára, mert mi továbbra is azt szeretnénk, hogy a DVSC-t a jövőben is döntő részt saját nevelésű labdarúgók alkossák hosszútávon. Ebben ők partnerek, de az is motivációjuk, hogy sikeres klubot csináljanak, mert csak abban az esetben lehet bármifajta pénzügyi eredményről beszélni, addig csupán futnak a pénzük után. Már az elején jelezték, hogy segítenek az utánpótlásban, a Valenciával való együttműködés tulajdonképpen már tető alatt is van – árulta el Kósa Lajos.

Külföldi partnerekkel való együttműködés esetén az egyik legfontosabb a kommunikáció. A Haon arra is kíváncsi volt, ez miként működik a DVSC esetében.

– Nyugodtan kijelenthető, zökkenőmentes a kommunikáció a befektetőkkel, sms-ben előre egyeztetnek velem, hogy mikor tudunk beszélni, és beszélünk is a megadott időpontban. Az edzőkérdésben is konzultáltak velünk, ám szezon közben nem olyan könnyű megfelelő szakembert találni. Végül azért is esett a választás Szrdjan Blagojevicsre, mert az életútjában látni lehetett, hogy több csapatánál is eredményesen építette be a fiatalokat, ami számunkra prioritás – világított rá a sportvezető.

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Sok Loki-szurkolót foglalkoztat, vajon a tulajdonosváltást követően mi lesz a DVSC Egyesület funkciója a jövőben. Az elnök elmondta, az egyesület eredetileg is azzal a céllal jött létre, hogy legyen a klub mögött egy olyan közösség, aminek egyaránt tagja a cívis társadalmi, gazdasági elit, a Debreceni Egyetem, valamint a hétköznapi Loki-szurkolók is. – Az már a kezdetekkor világos volt, hogy a klub hosszú távú finanszírozásához elegendő forrásunk nincs és nem is lesz. Az egyesület feladata a DVSC jó hírének, brandjének erősítése, ez legalább olyan fontos, mint egy új szponzor bevonása. Rengeteg Lokival kapcsolatos jogvédett dolog van: például a logó, a címer, a színek, a jelmondatok. Ezek eddig a DVSC Futball Szervező Zrt.-nél voltak, ám a befektetőkkel megbeszéltük, az összes ilyen típusú jog a városhoz kerül. Ezeket a város egy megállapodással térítésmentesen használatba adja a zrt.-nek, de magukat a jogokat nem ruházza át. Ugyanez lesz a helyzet az ökölvívókkal és a női kézilabdásokkal is. Az egyesület tagfelvétele csúszik, mert meg kell újítani a tagfeltételi eljárást, ugyanis a mostanit lényegében szinte senki nem tudja teljesíteni – ismerte el Kósa Lajos, aki azt is elmondta, amint meglesz az új eljárás, minden Loki-drukkert szívesen látnak az egyesület tagjaként.

MSZ