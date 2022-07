Több személyi döntéssel is „lekövetné” a DVSC labdarúgóklub tulajdonosváltását a debreceni önkormányzat közgyűlése a július 20-i ülésén, a változások a női kézilabdát is érintik. Ismert: az eddigi többségi tulajdonos DVSC Egyesületet az örmény Noah Football Group LTD váltja a DVSC Futball Zrt.-ben, míg a részvénytársaság igazgatótanácsának elnöki posztját a francia Ike Thierry Zaengel vette át Szabó Pétertől. A tulajdonosváltás oka fél mondatban: a „debreceniség” önmagában édeskevés a sikeres működéshez.

A tulajdonosváltás időszakában Makray Balázs tűnt fel DVSC Futball Zrt. cégvezetőjeként, ő egyébként a Debreceni Sportcentrum stratégiai és sportszakmai igazgatója.

A közgyűlés a mostani előterjesztés szerint a DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. és a DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft. ügyvezetésével bízná meg Makray Balázst július 21-től határozatlan időre, bruttó 1,5 millió forintos havi alapbérrel.

A város mindkét cégben résztulajdonos a Debreceni Egyetemmel és a DVSC Futball Zrt-vel megegyező (33,33 százalékos) arányban. Makray azt az Ábrók Zsoltot váltja, akit tavaly májusban neveztek ki a zrt. klubigazgatójának, és feladata a felnőtt futball- és a kézilabdacsapat, valamint a két utánpótlás-akadémia menedzselése volt (a két említett kft. ügyvezetői tisztét szintén ő töltötte be).

Ábrók Zsolt sem marad munka nélkül, hiszen július 21-el lényegében visszakerül korábbi munkahelyére, az önkormányzat 97 százalékos tulajdonában lévő DVSC Kézilabda Kft. élére, mely cég irányítását amúgy is ellátta a futballklub menedzselése mellett.

Ezt a munkát immár bruttó 1,5 milliós alapbér fejében láthatja el, vele szintén határozatlan idejű munkaszerződést kívánnak kötni.

A korábbi Loki-elnök, Szabó Péter lemondott mind a DVSC Labdarúgó Akadémia, mind a DVSC LA Létesítményfenntartó Kft.-ben betöltött felügyelőbizottsági tagságáról, őt Balogh Károly válthatja (díjazás nélkül).

CH