A Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online olvasói Kovács Juditot, a Flex HD trénerét és koreográfusát szavazták meg az év edzőjének. A Flex HD Sportegyesület az ország aerobik sportjában meghatározó és megkerülhetetlen klub. A változatlan lelkesedéssel dolgozó szakember kollégáival újra és újra felszínre hozza, illetve kineveli azokat a tehetségeket, akikkel nemcsak itthon, hanem külföldön is komoly eredményeket érnek el. Tavaly minden idők legsikeresebb világbajnokságán szerepelt a magyar aerobik válogatott, a nemzeti csapat három ezüst és két bronzérmet szerzett az azerbajdzsáni tornán. A vb mellett az Európa-bajnokságot is tavaly rendezték, amelynek az olaszországi Pesaro adott otthont. A sportág történetében először született magyar Európa-bajnoki cím, amelyet négy debrecenivel a soraiban értek el a mieink. A dicsőségekből oroszlánrészt vállaltak a Flex HD versenyzői is, akik többek között Kovács Juditnak is köszönhetik remek teljesítményüket. A hazai sikerek közül kiemelkedik, hogy az egyesület tavaly tizenhatodjára volt a Magyar Torna szövetség Aerobik Szakágának a legeredményesebb klubja.

Kovács Judit a Hajdú-bihari Naplónak nyilatkozott a tavalyi esztendőjüket értékelve. – Az előzetes várakozásoknak megfelelően teljesítettek a gyerekek és a felnőttek hazai szinten, viszont a nemzetközi megmérettetéseken születtek olyan kiemelkedő eredmények, amelyekre nem számítottunk. A világjárvány miatt 2021-re halasztották a vb-t és az Eb-t is. Előbbi tornán utánpótlás korosztályban három bronzot és két ezüstöt, a felnőtteknél pedig három ezüstöt, valamint két bronzérmet szereztek a válogatott tagjai. A tavalyi vb egyben kvalifikáció is volt az idei világjátékokra, amelyre sikerült a magyar válogatottnak négy kvótát szerezni, vegyes páros trió, illetve aerodance csoport kategóriákban. Az Eb is hasonlóan jól alakult, ott a nemzeti csapat elsőséget ünnepelhetett. A kiváló szereplésnek részesei voltak a Flex HD sportolói is – mondta.

Az edző ezt követően az egyesületükről is beszélt. – Jelenleg közel 200 tanítvánnyal dolgozunk, közülük 128-an rendelkeznek versenyengedéllyel. Minden sportolónkkal foglalkozom, az óvodás, az alsó tagozatos csoporttal és a versenyzőkkel egyaránt. De rengeteget segítenek a kolléganők is, akikkel azon vagyunk, hogy mindenki megkapja a megfelelő odafigyelést. Sok energiát fektetünk a versenyzőinkbe, hiszünk bennük, és abban, hogy minden amit csinálunk, azzal jó úton haladunk. Bátran állíthatom, hogy nálunk igen magas szintű szakmai munka folyik, amivel párhuzamosan egy stabil támogató szülői és iskolai háttérrel is rendelkezünk. Ennek ékes bizonyítéka, hogy klubunk tavaly tizenhatodjára lett a Magyar Torna szövetség Aerobik Szakágának legeredményesebb egyesülete. Ez páratlan teljesítmény, bízunk benne, hogy jó néhány esztendőig tudjuk még tartani ezt a szintet – fogalmazott Kovács Judit, majd bepillantást engedett a mindennapi munkájába, és elmondta, a januártól áprilisig tartó időszak a legnehezebb az edzők számára. – Sokszor estékbe nyúlóan végzem a munkámat, emellett a szülőkkel is rendszeresen kommunikálni kell, hogy minden jól működjön.

Szerencsés vagyok, hiszen azt csinálom, amit szeretek, ez nem az állásom vagy munkám, hanem a hivatásom

– nyilatkozta.

A tréner az edzősködés mellett a zenék, és a gyakorlatok összeállítását is végzi. – Ez mindig több hónapos, akár féléves felkészülést igényel, általában ősszel elkezdem tervezni, megszerkeszteni, majd jöhet a betanítás, hogy tavaszra minden tökéletesen összeálljon. Természetesen ilyen nagy létszámnál ez nemcsak napi nyolc órát vesz igénybe. Bármilyen típusú zenével szeretek dolgozni, az évtizedekkel ezelőtti slágerektől a napjainkban népszerű számokig. Próbálunk minél több stílust és témát behozni a dalokba, illetve a gyakorlatokba is – árulta el a koreográfus.

A Flex HD versenyzőire idén is rangos megmérettetések várnak, közülük kiemelkedik a négyévenként rendezett világjátékok, amelynek az egyesült államokbeli Birmingham ad otthont júliusban. – A tervek szerint 49 fős magyar delegáció utazik a versenyre, és nem titkolt célunk, hogy szeretnénk érmet szerezni. A világjátékok előtt azonban jó erőfelmérőt tarthatunk a világbajnokságon, amelynek Portugáliában, Guimaresben lesz a helyszíne. Ilyen szoros menetrend esetében nagyon okosan kell az edzőkkel kitalálni a megfelelő formaidőzítést, hogy mindenki akkor tudja a legjobb teljesítményt nyújtani, amikor igazán szükséges – mondta Kovács Judit.

A szakember végezetül elárulta, hogy meglepte a díj elnyerése, hiszen több neves edzővel került egy kalapba, de úgy tűnik, a szavazóbázisuk olyan nagynak bizonyult, amellyel első helyen végezhetett.

Kovács Judit a díjátadó ünnepségen nem tudott jelen lenni, mert a éppen a válogatottal edzőtáboroztak, így az elismerést helyette Kovácsné Laurinyecz Julianna, a Flex HD elnöke-szakmai vezetője vette át.

