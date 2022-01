A 2021-es visszatekintőnk utolsó negyedévéhez érkeztünk, ezúttal az októberi, novemberi és decemberi sporteseményeket elevenítjük fel.

Debrecen több első osztályú kiemelt csapata sem úgy indította a szezont, ahogy arra a klubok vezetősége, vagy a szurkolók számítottak, ezért az ősz második fele az edzőcserékről szólt a cívisvárosban. A Debreceni VSC futballcsapatánál kezdődtek el leghamarabb a változások: a Loki október végén Kecskeméten hosszabbításban szenvedett vereséget, ezzel kiesve a Magyar Kupából. A mérkőzés után Huszti Szabolcs felajánlotta lemondását, amit a vezetőség elfogadott. Az ő és Toldi Gábor helyét ideiglenesen Jeremiás Gergő és Dombi Tibor vették át, majd november második hetében bemutatták az új vezetőedzőt, Joan Carrillót. A katalán szakember nem volt ismeretlen a honi labdarúgást kedvelők számára, hiszen korábban már a Videotonnal bajnoki címet is szerzett.

Joan Carrillo novemberben állt munkába | Forrás: Napló-archív

Ezzel szinte egy időben jelentette be a DEAC jégkorongcsapata, hogy David Musial távozik az együttes éléről, mert úgy érezte, hogy nem tudja visszaterelni együttesét a helyes mederbe. A pótlását házon belülről oldották meg, ugyanis a Debreceni Hoki Klub U21-es korosztályának addigi trénere, György József lett a gárda új vezetőedzője, aki célul tűzte ki, hogy minél több fiatalt építsen be a csapatba. November közepén aztán egy Szeged elleni hazai vereséget követően Milenko Topics, a DEAC-Tungsram férfi kosárlabda-együttes vezetőedzője is a távozás mellett döntött, amit Becsky István szakosztályvezető elfogadott. A helyére egy görög szakember, Jorgosz Vovorasz érkezett, aki korábban többek között a Panathinaikosz gárdáját is irányította.

Jorgosz Vovorasz temperamentumosan irányítja tanítványait a pálya mellől | Forrás: MW-archív

A DVSC Schaeffler kézilabdásainál Szilágyi Zoltán felé töretlen a bizalom még úgy is, hogy az Európa-liga selejtezőjéből nem sikerült bejutniuk a főtáblára. A román Magura Cisnadie ellen a Hódosban döntetlent játszottak, majd Nagydisznódon vereséget szenvedtek a debreceni hölgyek. A Loki focistáinál még döcögött a játék decemberben is, azonban a Ferencváros felett aratott 2–0-s győzelem sokáig emlékezetes marad.

A 2021-es év egyik legrangosabb debreceni sport­eseménye a rövidpályás gyorskorcsolya olimpiai kvalifikációs világkupa volt, aminek a megújult Főnix Aréna adott otthont. A versenyen részt vett a sportág elitje, világsztárok száguldottak a cívisvárosi jégen, többek között az olimpiai bajnok Liu fivérek is.

Balról: Nógrádi Bence, Krueger John-Henry, Liu Shaoang és Tiborcz Dániel, a férfi gyorskorcsolyaváltó tagjai Debrecenben | Forrás: Napló-archív

A Hajdúszoboszlói SE teniszezője, Bondár Anna fantasztikus formába lendült az ősszel, Argentínában és Chilében is tornagyőzelmet ünnepelhetett, amivel megvalósította gyermekkori álmát: bekerült a világranglista top 100-as mezőnyébe. Senánszky Petra a rövidpályás úszó-ob-n országos csúcsot úszott 50 méter gyorson, Hosszú Katinka 2014-ben felállított rekordját adta át ezzel a múltnak. Ráadásul az év végén az uszonyosúszók között ismét őt választották az év legjobbjának a női mezőnyben.

Bakos Attila