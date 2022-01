Ahogy azt olvasóink megszokhatták, idén is sorra vesszük a legfontosabb tavalyi, leginkább megyei illetőségű sporteseményeket. Visszatekintőnk első részében januártól márciusig elevenítjük föl a történéseket.

Kondás Elemér vezényletével hideg időben, de jó hangulatban kezdte meg január első hetében a felkészülést az NB II. tavaszi folytatására a DVSC Pallagon. Újabb rangos nemzetközi sport­esemény házigazdája volt a cívisváros, ezúttal FINA férfi vízilabdavilágliga-selejtezőt rendeztek a Debreceni Sportuszodában. Örömhír érkezett a női kézisek háza tájáról: Korsós Dorina személyében háromszoros BL-győztes szélsőt igazolt a következő szezonra a DVSC Schaeffler. Hatodik alkalommal rendezték meg az M4 Sport – Az Év Sportolója Gálát, ahol az év női sportolója kategóriában Kapás Boglárka harmadik, míg Kozák Luca ötödik helyezést ért el.

Kapás Boglárka | Forrás: Nemzeti Sport-archív

Sűrű februárja volt a Loki focistáinak. Bár a piros-fehérek Szécsi duplájával sikerrel vették a Siófok elleni tavaszi rajtot, a későbbi gyengébb eredmények és a mutatott játék miatt hónap közepén edzőváltásra szánta el magát a vezetőség, és a Huszti Szabolcs–Toldi Gábor duóra bízta, hogy új irányt szabjon az együttesnek. Váltás történt a csapatkapitányi poszton is, Dzsudzsák Balázs karjára került át a szalag. A hónap elején megtartották a nagy presztízsű Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyt, sajnos ezúttal elmaradtak a hajdú-bihari sikerek a megmérettetésen. Klekner Hanga és Kerekes Gréta nagyszerűen kezdték az évet, hiszen aranyérmet szereztek a fedettpályás országos atlétikai bajnokságon. A hónap végére is maradt bombahír: Planéta Szimonetta személyében újabb válogatott játékossal erősítettek a Loki női kézisei.

Kerekes Gréta (balról) és Kozák Luca az ob-n | Forrás: Nemzeti Sport-archí v

De nem ez volt a legnagyobb durranás a DVSC Schaeffler háza táján, ugyanis a márciusi, Mosonmagyaróvár elleni győztes bajnoki után a klub bejelentette, hogy Köstner Vilmostól a szezon végéig Kudor Kitti veszi át a gárda irányítását. Ugrai Roland személyében a válogatottat is megjárt, rutinos támadó írt alá első körben nyárig a Lokomotívhoz, és a másnapi, MTK elleni kupabúcsún már be is mutatkozott a debreceni publikumnak. Remekeltek a hajdú-bihari sportolók a Duna Arénában lezajlott úszó ob-n.

Senánszky Petra halmozta az érmeket az úszó ob-n | Forrás: Nemzeti Sport-archív

Senánszky Petra egyéni 50 és 100 méteres gyorson ezüstöt, míg a 4-szer 100 méteres debreceni mix gyorsváltóval bronzot gyűjtött be. Kapás Boglárka a női 200 méter pillangóúszásban szerzett bajnoki címet, de Holoda Péter 4. helye is kiváló volt a férfiak 100 méteres gyorsúszásában. A negyedév végére jutott egy futball-különlegesség: a Nagy­erdei Stadionban játszotta le a katari labdarúgó-válogatott a Luxemburg, az Azerbajdzsán és az Írország elleni felkészülési mérkőzését.

MSZ