Visszafogottan indult a 2021-es év, a koronavírus-járvány továbbra is a mindennapjaink része volt. Érkeztek a vakcinák, indult az oltakozás, új útra léptünk a járvány elleni küzdelemben, melyen azóta is hol kisebb, hol nagyobb lendülettel menetel az ország. Mindezek mellett azonban történt egy s más tavaly az első negyedévben. Január egyik fontos, ugyanakkor igen sok kérdést és kételyt felvető híre volt, hogy a Debreceni Egyetem szenátusa meghozta a döntést: kezdeményezik az alapítványi fenntartású egyetemmé átalakulást – a modellváltás azóta már lezajlott.

Örömteli és szívet melengető eseményekről tudtunk beszámolni a Hortobágyról: télen sorra születtek a borjak, február 9-én pedig a Mátai Ménes első kiscsikója, Holdfény is a világra jött.

A Mátai Ménesben február 9-én jött világra az első csikó ı Forrás: Napló-archív

Debrecenből a legtöbb hírünk az év első három hónapjában leginkább útfelújításokról szólt, a város több pontján zajlottak akkor is munkálatok, és sorra jelentették be a város vezető politikusai, mi minden fog megújulni a 2021-es esztendőben. A cívisvárosi színházak újulásáról is hírt kellett adnunk, a Csokonai Színházat az év elején állványozták fel a külső felújításhoz, de benti munkálatokba is kaptunk betekintést.

Bejárás a felújítás alatt álló Csokonai Színházban ı Forrás: Napló-archív/Molnár Péter

Február közepén a Latinovits Színház – azóta már Csokonai Fórum – tetőszerkezetének megbontásáról írtunk, ott szintén folyamatosan dolgoztak és dolgoznak most is, a tervek szerint ez év májusában már birtokba veheti az épületet a jelenleg „hontalan” debreceni teátrum.

A Csokonai Fórum munkálatait megnézhettük testközelből ı Forrás: Napló-archív/Matey István

Mindeközben február közepén megkezdődött a Főnix Csarnok korszerűsítse is, ez a ráncfelvarrás már lezárult. Ennek örömére új nevet kapott a létesítmény, most már Főnix Aréna néven fogadja a sport- és kulturális eseményekre érkezőket.

Csendes megemlékezések

Március elején arról számoltunk be, hogy kívül-belül megújult a Püspöki Hivatal, melynek felújítását 2018-ban kezdték el. A március 15-i megemlékezések megyeszerte csendben, szűk körben teltek, a járványhelyzet miatt a nagyszabású ünnepségek elmaradtak, a forradalom hősei előtti főhajtások és a koszorúzások azonban nem.

A járványügyi veszélyhelyzet előírásait betartva vonták fel a zászlót Debrecenben, a Kossuth téren március 15. alkalmából ı Forrás: Napló-archív/Matey István

Észszerű döntés volt az, hogy nem hívtak tömegeket ünnepi beszédeket hallgatni, hiszen még a hónap elején szigorítások léptek életbe, bezártak a óvodák, általános iskolák, míg a középiskolákban és a felsőoktatásban maradt a már akkor is fennálló digitális oktatás. Az üzletek egy része bezárt két hétre, s a szabadban is maszkot kellett hordanunk. Így hát orrunkat és szájunkat maszkkal eltakarva vártuk az áprilist és a tavaszt.

KD