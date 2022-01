Nemcsak az időjárás lett zordabb 2021 utolsó negyedévének kezdetén, hanem a megszokott hétköznapi légkör is megváltozott. A koronavírus-járvány negyedik hullámának előszele kopogtatott, ennek ellenére volt minek örülnünk. Október elején bejelentették, a Mercure Hotel már 2022 nyarán megnyílhat Debrecenben, amely munkahelyteremtő, hiánypótló, egyben gazdaságilag is megtérülő szálloda lehet. Színes és hasznos fejlesztésekkel gyarapszik a cívisváros, ugyanis októberben kihirdették a Civaqua ötletpályázat legjobbjait: a jövőben kilátó, szaunaház, vízimalom és kondipark is lesz a Civaqua részeként. Megyénket hideg zuhanyként érte a hír: hatalmas tűz ütött ki a nyíradonyi Borostyán Med Hotelben. Az épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, az ott lévőknek azonnal el kellett hagyniuk a szállodát, szerencsére nem sérült meg senki.



Október végén szigorításokat jelentett be a kormány, amelyek mostanáig meghatározzák a mindennapjainkat. Cégek és vállalkozások jogot kaptak arra, hogy a védőoltást előírják az alkalmazottaik számára. A közösségi közlekedési eszközökön november 1-től kötelezően maszkot kell viselni, az egészségügyi intézmények esetében látogatási tilalmat rendeltek el. A maszkviselés szabályai később szigorodtak: november 20-tól a legtöbb zárt térben hordani kell. „Szárnyra kaptak” a katonák Debrecen főterén: nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte megalakulásának 70. évfordulóját az MH 5. Bocskai István Lövészdandár.

Rendezvényekkel jubilált a Bocskai-dandár | Forrás: Napló-archív

Sajnos, ahogyan az a ködösebb időszakban lenni szokott, a balesetek száma megyénkben is megemelkedett, számtalan balesethez siettek a rendőrök, tűzoltók és a mentőápolók.



A koraszülöttek világnapja alkalmából lila fénybe borult több épületkomplexum, köztük a Debreceni Egyetem főépülete.

A koraszülöttek világnapja alkalmából lila fénybe borult több épületkomplexum, köztük a Debreceni Egyetem főépülete | Forrás: Napló-archív

Advent első vasárnapján felgyúltak az ünnep fényei Debrecenben, és ahogyan egyre több égő világította meg a belvárost, úgy nőtt szívünkben a remény. Év végén elkezdték a Petőfi tér megújítását, amelynek legfőbb célja, hogy élettel teljen meg a terület.

