Bár már a kezünkben volt az oltás lehetősége tavaly áprilisban, nem kaphattuk vissza a megszokott hétköznapjainkat egyik pillanatról a másikra. Várnunk kellett, még inkább oltakoznunk, de végül üdvözölhettük régi ismerőseinket, családtagjainkat és a hőn szeretett kulturális programjainkat 2021 második negyedévében. A húsvétot még szűk körben ünnepeltük. Az egyházi szertartásokat is a technika segítségével követhették a hívek, és locsolkodni is csak biztonságban lehetett.

Az április megmutatta a szeszélyes arcát: a nyárias időt egyik pillanatról a másikra hózápor váltotta fel, és nem meglepő módon a télbe forduló időjárás miatt fagykár érte a megyénk gyümölcsöseit.

Talán a hirtelen érkezett hűs időnek nem örültünk annyira, mint a járványügyi korlátozások enyhítésének. Az oltási kampány sikerességének köszönhetően áprilisra elérte a 2,5 millió főt a beoltottak száma, így első lépésben az üzletek, fodrászatok és egyéb szolgáltatók nyithattak ki. Változás volt az oktatás területén is: 3,5 millió beoltottnál nemcsak a teraszok nyithattak meg, hanem az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai is. A felsősök és a középiskolások maradtak még kicsit a digitális térben, ők majd májusban térhettek vissza az intézményeikbe. Nem maradtak viszont korlátok között Tiszacsegénél az üszők és anyatehenek, az állatokat ugyanis a hagyományokhoz híven kihajtották a már zöldülő legelőkre Szent György napján, április 24-én.

Maszkot le, védettségit elő!

A munka ünnepén és anyák napján már mehettünk az állatkertbe, a múzeumba: májusban megnyitott az ország. Ha nem is teljesen a megszokott módon, de lezajlott az érettségi is. Szenzációs hír volt, hogy elkelt Debrecen egyik legikonikusabb épülete, az Aranybika szálloda, ami azóta a Mathias Corvinus Collegium (MCC) központja.

A hónap derekán a júdásfa is virágába borult, a diákok – még ha kis időre is – visszatértek az iskolapadokba, a hozzátartozók pedig végre személyesen is meglátogathatták szerettüket az idős­otthonokban.

Időközben a fiatalok is lehetőséget kaptak arra, hogy oltakozzanak, és sokan meg is tetették abban a reményben, hogy a közelgő nyári fesztiválokra védettségi igazolvánnyal majd elmehetnek.

Jól is gondolták, mert a vége éppen ez lett. Megnyitottak a strandok, és aki Hajdúszoboszlóra látogatott el csobbanni egyet, az élvezhette a két és fél hektáros Prémium Zónát, amivel kibővítették a fürdőkomplexumot.

Lassan, de biztosan elmondhattuk: legyőztük a járvány harmadik hullámát, és egyúttal elbúcsúzhattunk az ingyenes parkolóhelyektől is. Lekerült rólunk a maszk, ha akartunk, akár nagy lakodalmat is szervezhettünk, a végzős diákok pedig elballaghattak védettségi igazolvány nélkül is. Június végén a Múzeumok éjszakája sokszínű programmal várta az érdeklődőket a cívisvárosban, a kiállítások és a koncertek mellett igazán úgy érezhettük: visszakaptuk az életünket – főként, ha felmutattuk a védettségi kártyánkat.

