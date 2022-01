A jelentősebb megyei és világsportról szóló visszatekintőnk harmadik részében a júliusi, augusztusi és szeptemberi eseményeket idézzük fel. Nem sok ideje volt kipihenni az előző idény fáradalmait a DVSC futballistáinak, hiszen pár hét pihenő után máris belevágtak az NB I.-es küzdelmekre való felkészülésbe Bódi Ádámék, akik a José Murinho gardírozta AS Romával is játszottak. Oroszországban rendezték meg az uszonyosúszó-világbajnokságot, ahol kiválóan teljesítettek a Debreceni Búvárklub versenyzői: Senánszky Petra három, Holoda Péter egy aranyat szerzett. Pázmányi Sándor a felnőttek között is letéve névjegyét második lett 1500 méter felszíni úszásban, míg Suba Sára és Szabó Anita a váltóval csapott be harmadik helyen a célba. Olaszország nyerte a labdarúgó-Európa-bajnokságot, miután a döntőben az angolokat múlta felül Londonban. Négy szezon után távozott az MVFC vezetőedzői posztjáról a spanyol Sergio Mullor Cabrera, akit a sokszoros válogatott Trencsényi János váltott a kispadon. A Campus Fesztivál felvezetéseként megtartották a 12. Campus Sportfesztivált, amelyen 3 sportágban – kispályás foci, strandröplabda és 3x3-as kosárlabda – mérték össze tudásukat a résztvevők.

Remekeltek az uszonyos úszók a vb-n, balról Kókai Dávid edző, Pázmányi Sándor és Senánszky Petra | Fotó: Napló-archív

Magyar csodabronz lett a vége a cívisvárosban megtartott augusztusi U19-es női kosárlabda-világbajnokságnak. Remekeltek a Hajdú Íjász Klub sportolói a HDH-IAA 3D íjász-világ- és -Európa-bajnokságon, Végh Bori Bíborka, Végh Lili Luca és Váncsa Zsófia Ágnes arany­éremmel a nyakukban tértek haza a megmérettetésről. Kettős dán győzelem született a salakmotoros 46. Debrecen Nagydíjon, Matias Nielsen nyerte az ünnepi versenyt Peter Kildemand előtt. Tokióban megkezdődött a XXXII. Nyári Olimpiai Játékok, melyen szép számú megyénkhez kötődő – Kácser Zita, Kozák Luca, Szilágyi Réka, Koroknai Máté, Holoda Péter (mind DSC-SI), Bordás Réka, Vámos Petra (mindkettő DVSC Schaeffler), Battai Sugár Katinka (Interfencing Debrecen SC), Békési Eszter, Béke Kornél, Kapás Boglárka – sportoló vett részt. Az ugyancsak Japánban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon három megyei sportembernek is drukkolhattunk: Juhász Tamás egy 6., valamint egy 8. helyet szerzett, míg Madarászné dr. Mező Boglárka és Szvitacs Alexa csodásan csillogó bronz­érmemmel térhettek haza.

Szvitacs Alexa bronzérmet szerzett az olimpián | Fotó: MTI-archív / Koszticsák Szilárd

Olimpia ide, olimpia oda, nem állt meg a sportélet itthon sem, a Kossuth téren a 3x3-as kosárlabdáé volt a főszerep, a magyar női U18-as válogatottnak a döntőre is megvolt az esélye, de a bronzérem is bravúros eredménynek számított a lányoktól.

Harmadik lett a magyar 3x3-as U18-as válogatott Debrecenben | Fotó: Napló-archív

Véget ért a Tikkadt Szöcske Strandröplabda Bajnokság, melyet tavaly már az U19-es kategóriában is kiírtak. Új sportág mutatkozott be a cívisvárosban: a flat track világbajnoki döntő második fordulóját rendezték a debreceni oválon. A végére egy történelmi siker: az aerobik történetében először szerzett Európa-bajnoki címet magyar csapat, melynek négy Flex-HD-s versenyző – Szőllősi Panna, Ökrös Janka, Ruzicska Vanessza és Goda Kamilla – is tagja volt.

MSZ