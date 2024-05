Haltelepítésből és halakból idén sem lesz hiány a hajdú-bihari horgászvizekben, május 14-én összesen 7,5 tonna pontyot telepített a vármegyei horgászszövetség. Ennek apropóján látogattunk ki a Bocskai Halászati Kft. II. tóegységéhez, hogy többek között arról érdeklődjünk: hogy alakulnak idén az állami horgászjegyárak, mennyi hal kerül idén a horgászvizekbe és milyen programok várhatóak a Macsi Balcsin.

Egyebek mellett az idei horgászjegyárak változásairól és a haltelepítések tervezett számairól is érdeklődtünk

Fotó: Czinege Melinda

– A horgászok létszámát, aktivitását tekintve egy igen erős évkezdésen vagyunk túl. Mivel a tél nem volt kemény, tíz egybefüggő nap sem volt, amikor jég borította volna a vizeket, ez a horgászkedvet is meghozta, és sokan már január-februárban kiváltották az éves horgászengedélyt – mondta Cserepes Ernő, a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke.

Változtak a területi horgászjegyárak

Míg tavaly az állami horgászjegy ára 5 ezer 500 forintra, az ehhez kapcsolódó egységes szövetségi hozzájárulás szintén 5 ezer 500 forintra emelkedett, addig idén nem történt árváltozás. A területi jegyek árai viszont átlagosan 6 százalékkal nőttek. – Eddig 21 ezer horgász váltott engedélyt Hajdú-Biharban. A rekordévünk 2022 volt, amikor több mint 23 ezer horgásza volt a vármegyének. Nem tudni még, milyen év lesz az idei, de a tavalyi létszámot biztosan el fogjuk érni. Területi jegyekből többet adtunk el tavaly, mint azelőtt. Az ebből befolyó többletet haltelepítésekre fordítottuk – ismertette az elnök.

– Az előző évet egy jelentős haltelepítéssel zártuk, így az év eleji nagy érdeklődés ellenére nem változtattunk az eddigieken és áprilisban kezdtük el az idei haltelepítést – mondta Cserepes Ernő. Az előző hónapban 10 tonna halat, május 14-én pedig 7,5 tonna, átlagosan 2,5 és 3 kilogramm közötti pontyokat juttattak a hajdú-bihari horgászvizekbe, mely halakat a pontytilalom miatt csak június 1-től lehet megtartani. A vármegyei szövetség a haltelepítésben idén sem adja lejjebb: 2024-ben is legalább 50 tonna halat juttatnak a vizekbe. Erre körülbelül 80 millió forintot fordítanak.

Cserepes Ernő, a a Hajdú-Bihar Vármegyei Horgász Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke

Fotó: Czinege Melinda

Idén már tábor is lesz a Macsi Balcsin

Mint arról korábban beszámoltunk, az egykori Látóképi Tófürdő (népszerű nevén: Macsi Balcsi) kezelése 2023-tól a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségéhez került. Itt horgásztanodát, napközis tábort és halneveldét alakítottak ki. – Tavaly mintegy 400 gyerek fordult meg a Macsi Balcsi programjain, s már idén is megvolt az első tanodánk. Ez évben már 3 horgásztábort és 5 tanodát szervezünk, utóbbiak szombatonként lesznek – sorolta Cserepes Ernő. Mindezek mellett lesz ifjúsági horgászviadal és vármegyei gyermekhorgász verseny is. Ezek mindegyike ingyenes, eszközt is ad a szövetség, csak egy előzetes regisztrációt kell tenniük a fiataloknak. Emellett elindult a versenyszezon is. A Keleti Kupa első fordulója és a vármegyei egyéni- és csapatbajnokság már le is zajlott. A következő bajnokavatás június 9-én lesz a vármegyei method feeder bajnokságban.