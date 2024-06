Izgalmas csillagászati témakörről, hallhatnak az érdeklődők Debrecenben június 13-án, csütörtökön este 17 órától a DEMKI Újkerti Közösségi Ház földszinti előadótermében (Debrecen, Jerikó u. 17.). Ezen az estén az úgynevezett exobolygók felfedezéséről, a kutatásuk jelenlegi helyzetéről és a kutatások helyszíneiről rendeznek vetítéssel színesített előadást a nagyközönség számára, magyar vonatkozásokkal.

Fantáziakép a HD 69830 jelű csillag bolygójáról. A csütörtöki csillagászati előadáson az exobolygók felfedezéséről is szó lesz

Forrás: Wikipédia

Csillagászati és tudományos szempontok mentén

– Az exobolygók a mi Naprendszerünkön kívüli, de a Tejútrendszerhez tartozó, más csillagok körül keringő bolygók. Az immár közel húsz éve sikeresen működő HATNet, azaz Hungarian Automated Telescope Network exobolygó-kutató hálózat ausztráliai, namíbiai és chilei állomását mutatják be az előadás során. Ráadásul rendhagyó módon ismerhetik meg a jelenlévők ezt az izgalmas világot, ugyanis nemcsak csillagászati és tudományos vonatkozásokat mutat majd be a helyszíneken járt Rózsa Ferenc, hanem bepillantást is enged ezen egzotikus helyszínek növényvilágába és a helyszínek turisztikai látványosságaiba is. A programra ellátogatók megismerhetik a namíbiai High Energy Stereoscopic System kozmikus sugárzás obszervatóriumát, az ausztráliai Siding Spring és a chilei Las Campanas Obszervatórium óriástávcsöveit is – tájékoztatta a Haont Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő, a Magnitúdó Csillagászati Egyesület sajtófelelőse.