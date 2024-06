Jól kezdődött a júniusa egy szerencsés sportfogadónak Hajdú-Biharban, a hónap lehetséges Tippmix-királya egy meccset játszott meg, és majdnem 600 ezer forinttal gazdagodott (ha szigorúak vagyunk, akkor csak 550 ezerrel, ugyanis majdnem 50 ezer forinttal tette meg tétjét).

Oltári összeget szakított Balmazújvároson június Tippmix-királya

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A tippje az volt, hogy hatnál több gól születik majd egy találkozón, és bár bejött neki, a második játékrész elején bizony nem lettünk volna a helyében. A helyszín persze nem is lehetne más, mint a megyei tippmix-eredményekről már méltán elhíresült Balmazújváros. A mesés nyereményt megörökítő szelvényt az egyik balmazújvárosi lottózó, nevezetesen a Fokos utcai közösségi oldalán tették közzé.

Nem lehetett kihagyni, egy szinte teljesen kimaxolt nyeremény. Gratulálunk a nyertesnek!

– jegyezték meg a bejegyzésben.

Nem akármit játszott meg Tippmixen

A nem mindennapi nyeremény láttán felmerült bennünk, hogyan is alakult a kérdéses mérkőzés. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a találkozó félidejében már féltucatszor zörgött a háló, ami azt jelentette: egyetlen gól kellett mindössze ahhoz, hogy emberünk bezsebelje a busás összeget. Az eredményjelző tanulsága szerint a második játékrész derekán is túl voltunk már, amikor szépítettek a hazaiak. Egész pontosan a mérkőzés 73. percében született a fogadás szempontjából mindent eldöntő találat. Bár a találkozón további gól már nem született, a Valmiéra vélhetően elégedett az idegenben szerzett hat góljával, és végsősoron, a BFC Daugavpils is csak szépített valamelyest a mérkőzés mérlegén.

Balmazújvárosi a hónap Tippmix-királya

Forrás: Facebook / Lottózó Presszó Szi-Vi

A Facebook-bejegyzésben közzétett szelvényből az is kiderült, a szerencsés nyertes bizonyára nagyon örült nyereményének, hiszen még aznap kiváltotta azt. Sőt, mitöbb, ahogy az a képen is látszik, június 1-jén nem sokkal a meccs lefújását követően, 18 óra magasságában már be is váltotta szelvényét a Tippmix-király, amit egyébként a mérkőzés 16 órás kezdete előtt mindössze néhány perccel küldött játékba.

Szabad szemmel is jól látható összeg lévén, ez úton is gratulálunk hozzá az ismeretlennek. A sztori másik pikantériája egyébként, hogy tavaly ugyanebből a lottózóból vihetett haza egy már-már álomszerű összeget egy férfi, Fortuna akkor 85 millió forinttal díjazta a játékos kiváló érzékét. A lottózó dolgozójának elmondása szerint a nyertes nem hitt a szemének, először nem akarta elhinni, hogy ekkora összeget nyert.