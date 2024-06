Nagyon megtisztelő az a bizalom, amit a püspökladányiaktól kaptam, úgy látom, hogy többségében a társaim is megnyerik a körzeteiket. Remélem, hogy ezt követően is tudunk eredményesen dolgozni. Tisztában vagyok azzal, hogy az a felhatalmazás, amit most kaptam, nagy felelősséget is jelent. Abban bízom, hogy az új képviselő-testület tagjaival együttműködésben tudunk majd dolgozni, és lendületet tudunk adni Püspökladánynak